F1, classifica piloti e costruttori dopo Silverstone: Norris in scia a Piastri, Hamilton avvicina Leclerc. Ferrari doppiata

Le classifiche piloti e costruttori del Mondiale 2025 di F1 dopo il Gran Premio di Gran Bretagna dodicesima prova del Mondiale 2025 di F1 vinto da Norris su Piastri e Hulkenberg con Hamilton quarto. McLaren doppia la Ferrari

La seconda vittoria consecutiva di Lando Norris nel Gran Premio di Gran Bretagna avvicina ancora di più il pilota inglese della McLaren alla vetta, ora sono solo 8 i punti di vantaggio di Oscar Piastri che ha buttato la vittoria sbagliando in regime di safety car. Per il resto, al di là del podio storico di Hulkenberg con la Sauber, tra i primi solo Hamilton, quarto con la Ferrari, prende punti e avvicina Leclerc a -16 per il 5° posto mentre la rossa rafforza per quel che vale il secondo posto tra i costruttori anche se doppiata dalla McLaren

La cronaca e il report del GP di Silverstone

F1, classifica piloti dopo il Gp di Silverstone

Oscar PIASTRI (McLaren) – 234 punti Lando NORRIS (McLaren) – 226 punti Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 165 punti George RUSSELL (Mercedes) – 147 punti Charles LECLERC (Ferrari) – 119 punti Lewis HAMILTON (Ferrari) – 103 punti Andrea Kimi ANTONELLI (Mercedes) – 63 punti

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori dopo Silverstone

McLaren – 460 punti Ferrari – 222 punti Mercedes – 210 punti Red Bull – 172 punti Williams – 57 punti

F1, calendario: doppia sosta, prossima gara Gp Belgio a Spa

Niente back to back stavolta. La F1 si ferma un attimo e si prende una breve sosta d’estate, a luglio, la prima. Il calendario del Mondiale 2025 offre due domeniche di break e poi a fine mese si riaccendono i motori, a quel punto sì per una doppietta, il Gran Premio del Belgio a Spa dal 25 al 27 luglio per poi andare in Ungheria a inizio agosto.