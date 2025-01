F1, Hamilton rompe il silenzio Ferrari: "Sarà un anno da ricordare". Da Briatore parole al veleno, Alesi si sbilancia

Le prime parole di Lewis Hamilton da pilota da Ferrari sono un invito alla nuova sfida per tutti: "Abbracciate il cambiamento!" Ma Briatore boccia la scelta di Vasseur mentre l'ex Alesi va controcorrente

Un’attesa lunga un anno. Da qualche giorno finalmente Lewis Hamilton è a tutti gli effetti un pilota della Ferrari. Dopo i primi segnali social del nuovo sodalizio tra la scuderia di Maranello e il 7 volte campione del mondo, sono arrivate anche le prime parole del pilota inglese che un po’ a sorpresa ha lasciato ad un altro social, più professionale, il compito di lanciare le sue prime parole da ferrarista. Intanto c’è chi si unisce alla schiera dei “pessimisti” dell’operazione e non è uno da poco, Flavio Briatore che ha detto la sua, come al solito, senza tanta diplomazia. Mentre un vecchio cuore rosso pulsante, Jean Alesi ha voluto dare qualche consiglio al campionissimo ex Mercedes.

Ferrari, Hamilton si presenta: “Accogliete il cambiamento”

Hanno atteso tutti la mezzanotte del 31 dicembre per uscire allo scoperto. Come giusto che fosse. Prima l’account della F1, poi lo stesso Lewis Hamilton cambiando la sua foto profilo mettendoci un’immagine di lui da bambino sul kart con tanto di casco rosso. E poi la Ferrari che ha dato il benvenuto all’inglese in maniera sobria con tanto di post sincrono alle 16.44 praticamente i due numeri che Leclerc ed Hamilton porteranno sulla nuova rossa per il 2025.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Qualcosa di più esplicativo è arrivato finalmente nelle ultime ore quando Hamilton ha rotto il silenzio sulla sua nuova avventura in Ferrari. Ha scelto la piattaforma professionale Linkedin, Lewis per annunciare quello che lui stesso definisce un “cambiamento” e “un anno da ricordare”:

“Non potrei essere più emozionato per l’anno che verrà. Passando ai colori della Scuderia Ferrari, c’è molto su cui riflettere. A chiunque stia considerando la sua prossima mossa nel 2025, dico: abbracciate il cambiamento. Che tu stia cambiando settore, imparando una nuova abilità o anche solo affrontando nuove sfide, ricorda che la reinvenzione ha un grande potere. La tua prossima opportunità è sempre a portata di mano. Ecco il 2025, un anno in cui abbracciare nuove opportunità, restare affamati e andare avanti con uno scopo. Facciamolo diventare un anno da ricordare. Andiamo!”.

Briatore non ci sta: “Non avrei preso Hamilton”

Il partito degli anti Hamilton-Ferrari è abbastanza nutrito. L’ultimo in ordine di tempo a giudicare quanto meno rischiosa, se non fallimentare già in partenza, la scelta del Cavallino Rampante è addirittura Flavio Briatore che pare sposare la linea dell’ex tp Ferrari, Mattia Binotto che aveva detto non avrebbe preso Hamilton ricevendo una severa stoccata dal suo successore a Maranello, Vasseur. Il consulente della Alpine dice più o meno le stesse cose pur lodando l’operazione a livello di appeal e marketing per la F1:

“Sarà strano vedere Lewis su una Ferrari. Naturalmente rispetto queste decisioni, ma mi chiedo anche se abbia senso. La Ferrari aveva due piloti di punta come Charles Leclerc e Carlos Sainz. Non capisco perché questa splendida accoppiata sia stata smembrata. Non è mio compito esprimere giudizi, ma se fossi stato in una posizione di responsabilità alla Ferrari, non avrei ingaggiato Lewis“.

Quanti scettici su Hamilton in Ferrari

Prima di Briatore, c’era stato Felipe Massa ma sono solo gli ultimi della serie di pareri negativi. A cominciare da Eddie Jordan che nel suo podcast spalleggiato da David Coulthard ci è andato già pesante tirando in ballo il presidente della Ferrari, John Elkann. Ma anche lo stesso fratello di Michael, Ralf Schumacher ha avanzato delle remore sulla freschezza di Lewis 40enne, idem Montezemolo che ha parlato di “rischio”. E tanti altri, come Horner che ha messo in mezzo l’eventuale rapporto conflittuale tra Hamilton e Leclerc all’interno del box. O magari semplicemente il team principal Red Bull ci spera.

L’ex Ferrari, Jean Alesi va controcorrente: “Valore aggiunto”

C’è chi invece alla stregua di milioni di tifosi della Ferrari, di Elkann e Vasseur, la pensa diversamente. Ed è un vecchio cuore rosso come Jean Alesi che intervistato dal Tg1 dice: “Hamilton è un valore aggiunto per la Ferrari. Lewis è una persona che sa integrarsi, sa creare gruppo. Per Leclerc all’inizio non sarà facile con tutta la notorietà di Lewis ma Charles ha tutto da guadagnare”.