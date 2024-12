F1, Ferrari, Schumacher lancia l'allarme su Hamilton: ecco cosa potrebbe spingerlo al ritiro

Ralf Schumacher svela cosa potrebbe spingere Lewis Hamilton a lasciare il mondo della F1 una volta approdato dalla stagione imminente in Ferrari. E spuntano le possibili date del suo debutto in rosso

Lewis Hamilton ha lasciato definitivamente Mercedes, ed ora si apre il capitolo in Ferrari che presenta non poche incognite. Ovviamente ci si chiede se il pluricampione del mondo possa ancora lasciare il segno in F1, e non tanto in termini di piazzamenti o vittorie nei GP, quanto invece nella classifica, arrivando a lottare per un titolo che non conquista dal 2020.

I dubbi di Ralf Schumacher su Hamilton

Il 2024 si è chiuso con un settimo posto, ma c’è da dire che Hamilton ha dimostrato di non essere già pronto per il pensionamento. Ma secondo Ralf Schumacher il britannico potrebbe anche eventualmente appendere il casco al chiodo già nella imminente stagione.

Nel recente passato l’ex pilota e oggi commentatore per Sky aveva già espresso il proprio scetticismo sul fatto che il prossimo compagno di squadra di Charles Leclerc potesse avvicinarsi al livello del fratello Michael in Ferrari. Dubbi ribaditi ulteriormente da Schumacher, come riporta Marca: a suo dire se si ripetesse una situazione come quella vista in Mercedes, con George Russell salito nelle gerarchie della squadra, allora Hamilton potrebbe decidere di chiuderla lì.

“Se succedesse la stessa cosa in Ferrari non escludo che Hamilton possa smettere”

“Non escluderei, se dovesse succedere la stessa cosa alla Ferrari, che ad un certo punto Lewis decida di smettere“, sono le parole del tedesco, secondo cui una situazione per cui Leclerc si rivelasse più veloce di lui potrebbe spingere il numero 44 a lasciare le corse. Anche perché il monegasco ha già battagliato quest’anno con Carlos Sainz per conquistare un gradino più alto della classifica rispetto al rivale, e difficilmente potremmo immaginarci Leclerc come semplice gregario. Per il momento quest’ultimo ha accolto come Hamilton come “grande motivatore”, a riprova del fatto che avere un pluricampione del mondo lo spingerà a non fare da scudiero al blasonato compagno di squadra.

Hamilton al debutto in Ferrari, ecco quando

Nel frattempo si avvicina il momento in cui vedremo Hamilton in rosso e al debutto sulla vettura di Maranello. Lo svincolo ufficiale da Mercedes sarà ufficiale dal primo gennaio, e in quel mese il britannico potrà effettuare il primo test a Fiorano con la SF-23 (a causa dei regolamenti, prima test ufficiali in Bahrain del 26-28 febbraio si può provare solo una monoposto più vecchia di due stagioni). Come riporta GPOne, la data più plausibile potrebbe aggirarsi dal 28 al 30 gennaio, oppure si parla della finestra del 15-17 gennaio, anche se quest’ultima ipotesi pare essere più improbabile.