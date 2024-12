F1, classifica piloti e costruttori finali: la McLaren fa festa dopo Max Verstappen. Onore alla Ferrari

Il Mondiale di F1 2024 si chiude nel segno di Max Verstappen e della McLaren campioni del mondo. Le classifiche complete piloti e costruttori. Ferrari a testa alta con Leclerc e Sainz

Ultimi verdetti dal Gran Premio di Abu Dhabi che ha chiuso la stagione con la McLaren che vincendo il titolo costruttori grazie alla vittoria di Norris a Yas Marina affianca Max Verstappen che già da un paio di gare aveva vinto il Mondiale piloti. Niente da fare per la Ferrari che doveva recuperare 21 punti prima di Abu Dhabi e che col doppio podio di Sainz e Leclerc ha rosicchiato solo pochi punti alle papaya. McLaren torna campione costruttori dopo il 1998 quando c’erano Hakkinen e Coulthard ai tempi di Schumacher in Ferrari.

La cronaca e il report del Gp di Abu Dhabi

F1, classifica piloti definitiva mondiale 2024

Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 437 punti CAMPIONE DEL MONDO Lando NORRIS (McLaren) – 374 punti Charles LECLERC (Ferrari) – 356 punti Oscar PIASTRI (McLaren) – 292 punti Carlos SAINZ (Ferrari) – 290 punti George RUSSELL (Mercedes) – 245 punti Lewis HAMILTON (Mercedes) – 223 punti Sergio PEREZ (Red Bull) – 152 punti Fernando ALONSO (Aston Martin) – 70 punti Pierre GASLY (Alpine) – 42 punti

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori finale Mondiale 2024

McLaren – 665 punti MONDIALE COSTRUTTORI Ferrari – 652 punti Red Bull – 589 punti Mercedes – 468 punti Aston Martin – 94 punti Alpine – 65 punti Haas – 58 punti Racing Bulls – 46 punti Williams – 17 punti Stake F1 Team Kick Sauber – 4 punti

F1, arrivederci al 2025 con Hamilton in Ferrari e non solo

Allora è proprio finita. E’ stata una stagione estenuante con ben 24 gare, quasi tutti i week end in pista in tutti gli angoli del mondo. E allora un po’ di riposo. Ma fino a un certo punto. Già da martedì si torna in pista per una appendice del 2025 con i test sempre ad Abu Dhabi. Poi ci sarà davvero il rompete le righe e la F1 darà appuntamento al prossimo anno con un altro Mondiale, l’ultimo con i regolamenti attuali prima della rivoluzione del 2026.

Le novità non mancheranno già ora con Hamilton in Ferrari, Sainz in Williams e tanto altro ancora. Si parte già a febbraio con la presentazione per la prima volta in uno show univoco di tutte le scuderie. E poi si riparte in Australia a metà marzo per un’altra stagione entusiasmante. Speriamo sempre più colorata di rosso.