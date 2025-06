F1, classifica piloti e costruttori dopo l'Austria: Norris avvicina Piastri, che zero Verstappen, Ferrari seconda

La classifica piloti e costruttori del Mondiale 2025 di F1 dopo il Gran Premio di Austria undicesima prova del Mondiale 2025 di F1 vinto da Norris davanti a Piastri, Leclerc ed Hamilton con il ritiro di Verstappen centrato da Antonelli

Cambia poco in termini di posizioni ma è diversa la sostanza della classifica piloti dopo il Gran Premio d’Austria undicesima prova del Mondiale di F1 vinta da Lando Norris davanti al compagno di McLaren Oscar Piastri. L’inglese accorcia sull’australiano. Ma soprattutto a pesare è lo “zero” di Verstappen per colpa di Antonelli. Il ritardo di Max di piloti papaya ora è consistente. Continua a risalire la china la Ferrari, specie Leclerc che mette nel mirino il 4° posto di Russell. Maranello ripassa la Mercedes tra i costruttori dominati dalla McLaren.

La cronaca e il report del GP di Austria

F1, classifica piloti dopo il Gp di Austria

Oscar PIASTRI (McLaren) – 216 punti Lando NORRIS (McLaren) – 201 punti Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 155 punti George RUSSELL (Mercedes) – 146 punti Charles LECLERC (Ferrari) – 119 punti Lewis HAMILTON (Ferrari) – 91 punti Andrea Kimi ANTONELLI (Mercedes) – 63 punti

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori dopo Montreal

McLaren – 417 punti Ferrari – 210 punti Mercedes – 209 punti Red Bull – 162 punti Williams – 55 punti

F1, calendario: non c’è sosta ma c’è Silverstone

Uno dei tanti back to back di questa lunga e interminabile stagione. La F1 non conosce sosta, il calendario del Mondiale 2025 resta in Europa e già a fine settimana si riaccendono i motori, in Inghilterra sulla mitica pista di Silverstone dove si correrà il Gran Premio di Gran Bretagna dal 4 al 6 luglio.