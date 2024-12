F1, Elkann attaccato: "Nessun sano di mente preferisce Hamilton a Sainz". Carlos in lacrime, retroscena addio

L'ex proprietario e team principal Eddie Jordan ancora una volta attacca la Ferrari per aver preferito Hamilton a Sainz e critica direttamente John Elkann. Inoltre svela un retroscena sull'addio di Sainz: "Ha pianto!"

Ha appena rivelato al mondo di avere un tumore ma non ha certo perso la sua verve combattiva e polemica. Eddie Jordan continua a sostenere che la Ferrari abbia sbagliato a prendere Lewis Hamilton. E lo ha rimarcato ancora una volta nel suo podcat. A dargli manforte l’ex pilota di F1 David Coulthard. In più l’ex team principal e proprietario della scuderia omonima ha rivelato un retroscena sull’addio di Sainz al cavallino rampante. Lo spagnolo avrebbe pianto nel togliersi la tuta rossa di Maranello.

Jordan spara a zero su Hamiton in Ferrari e attacca Elkann

Che la Ferrari abbia preso Lewis Hamilton per il 2025 preferendolo a Carlos Sainz non deve proprio andare già a Eddie Jordan. L’ex proprietario e team principal della storica scuderia che portava il suo nome ha ancora una volta criticato Maranello e lo ha fatto con parole pesanti indirizzate al numero del Cavallino Rampante

“Il presidente della Ferrari John Elkann deve avere le pietre in testa per aver sostituito Sainz con Lewis Hamilton per la stagione 2025 di F1. Nessun sano di mente lo farebbe vedendo quello che ha fatto Carlos quest’anno”.

Parole al veleno da parte di Eddie Jordan che solo pochi giorni fa aveva confessato di essere malato di cancro. Il coriaceo e pittoresco ex tp che portò per primo in pista Michael Schumacher ha spiegato nel su podcast Formula For Success, il perchè della negatività delle sue parole riferite ad Hamilton. Secondo lui Elkann ha commesso un enorme errore scegliendo di sostituire Sainz, che “non ha ancora capito bene” perché non è stato confermato come compagno di squadra di Charles Leclerc.

Quando Jordan criticò le parole di Hamilton in Qatar

Non è la prima volta che Eddie Jordan spara a zero contro l’operazione Hamilton in Ferrari. Già nel week end del Gran Premio del Qatar penultima prova del Mondiale il manager irlandese aveva aspramente criticato alcune dichiarazioni di Lewis che in quell’occasione dopo le qualifiche e la Sprint incolore aveva sottolineato di non sentirsi veloce e di non capire perchè fosse così lontano dal compagno Russell.

Jordan ha detto: “Sono stato massacrato per aver detto che secondo me Lewis non avrebbe dovuto andare alla Ferrari a causa di quello che aveva detto. Quando la gente dice cose come ‘Non credo di essere più abbastanza veloce’, questo rimane impresso nella mia testa. Il talento di Hamilton non si discute ma è importante anche la testa. Al momento non so se potremo dire l’anno prossimo che Lewis è stato fantastico. Lo spero per lui e la Ferrari”.

Sainz ha pianto nel lasciare la Ferrari, svelato il retroscena

Eddie Jordan è andato anche oltre la critica su Hamilton in Ferrari. Ha anche svelato come Carlos Sainz abbia versato qualche lacrimuccia nel lasciare la scuderia del cavallino rampante. “Sono particolarmente legato a suo padre, Carlos Senior, e quando gli ho parlato per dirgli che aveva fatto un ottimo lavoro, Carlos Sr era in lacrime. Lo stesso Carlos jr piangeva. Non capisce ancora bene perché lo abbiano lasciato andare. E per essere sincero, neanche io”.