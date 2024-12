F1 veleni, Jordan: "Ferrari, devi cacciare Hamilton". Russell dà del bullo a Verstappen, la minaccia di papà Perez

Ultima gara della stagione ma quanti veleni in F1 ad Abu Dhabi: Eddie Jordan consiglia la Ferrari di stracciare il contratto di Hamilton, Russell risponde per le rime a Verstappen e papà Perez minaccia i giornalisti

Altro che clima da ultimo giorno di scuola. Atmosfera avvelenata ad Abu Dhabi dove si chiude il Mondiale 2024 di Formula 1. A Yas Marina e dintorni si sente di tutto. Esternazioni e provocazioni. Da una parte George Russell che risponde a Max Verstappen dopo lo screzio del Qatar; dall’altra la sparata di Eddie Jordan sulla Ferrari e Lewis Hamilton; ed infine tanto per non farsi mancare nulla l’ennesima provocazione di Antonio Perez, papà di Sergio. Il mitico Pizzul direbbe: “tutto molto bello!”

F1, Russell: “Verstappen è un bullo, ecco cosa mi ha detto”

Dopo il successo nel GP del Qatar Max Verstappen si è tolto un po’ di sassolini dalle scarpe. A Losail obiettivo della sua invettiva prima Russell e poi la FIA rei di avergli tolto la pole position al sabato. Parole al veleno da parte dell’olandese a cui l’inglese della Mercedes ha risposto per le rime alla vigilia del week end di Abu Dhabi:

“Sabato sera ha detto che avrebbe fatto tutto il possibile per schiantarsi contro di me e, cito testualmente, «sbattere la mia fot*uta testa contro il muro». Sono anni che le persone vengono bullizzate da Max. Quindi mettere in dubbio la mia integrità pur avendo fatto commenti del genere il giorno prima, lo trovo molto ironico, e non me ne starò qui ad accettarlo. Ora sta esagerando. Non capisco gli altri piloti che lasciano correre. Mi ha mancato di rispetto, si sente al di sopra della legge. Non credo sia giusto”.

Eddie Jordan alla Ferrari: “Deve stracciare il contratto di Hamilton

Restando parzialmente in casa Mercedes ma andando in direzione Ferrari dove andrà Lewis Hamilton dopo il GP di Abu Dhabi, ecco le dichiarazioni shock di Eddie Jordan. L’ex team principal e proprietario dello storico team omonimo in F1, ha disintegrato in una frase le aspettative di Maranello nei confronti del 7 volte campione del mondo.

“Quello che ho sentito dire da Lewis sul fatto che non sia più veloce ed è grave, se fossi alla Ferrari, direi di stracciare il suo contratto e cercare un altro pilota”

Jordan fa riferimento allo sfogo di Hamilton dopo il sabato deludente del Gp del Qatar in cui Hamilton era finito nelle retrovie sia nella Sprint che in qualifica lontano dal compagno di squadra Russell. La gara poi ha ricalcato il sabato, se possibile peggio, addirittura fuori dai punti con due penalità e la voglia di Hamilton di ritirarsi a metà gara. “Se non credi in te stesso al 100%, sei fot*uto – ha detto Jordan – Un solo dubbio nella tua mente, può compromettere tutto”.

Rieccolo Antonio Perez, il papà di Sergio spara a zero e posta una foto con Red Bull

All’appello mancava solo lui. Ed alla fine è arrivato. Alla viglia di quello che potrebbe, dovrebbe, essere l’ultimo week end di gara di Sergio Perez con la Red Bull, forse in F1, il papà del pilota messicano Antonio Perez è tornato alla carica. Non pago delle frasi omofobe di qualche settimana fa sul conto di Ralf Schumacher, il padre di Checo ha sfidato, quasi minacciato i giornalisti: “I giornalisti bugiardi mi stanno cercando. La F1 deve chiedere le loro scuse, dei giornalisti o dei loro media. Lunedì pubblicherò la lista dei giornalisti e dei media bugiardi”.

E ancora, qualche ora prima lo stesso Antonio Perez ha postato una sua foto con diverse casse di Red Bull con tanto di messaggio: “Abbiamo già tutto pronto per un grande 2025. Grazie Red Bull”. Un chiaro riferimento al fatto che il figlio, forte di un contratto in essere, debba restare in Red Bull anche il prossimo anno cosa che invece sembra non avverrà.

Anche se come riporta Marca, se Red Bull decidesse di licenziare Checo Pérez, dovrà pagargli tra i 20 e i 30 milioni di dollari di penale. Pare peraltro che il messicano abbia anche rifiutato un sedile in Racing Bull il prossimo anno.