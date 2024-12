F1 Gp Abu Dhabi, Leclerc secondo nel Mondiale piloti se: tutte le combinazioni con Norris

Sono 8 i punti che dividono Charles Leclerc da Lando Norris prima dell'ultima gara il Gp di Abu Dhabi. Cosa deve fare il pilota della Ferrari per diventare vice campione del mondo dietro Max Verstappen

Ancora 58 giri e poi calerà il sipario sul Mondiale di F1 2024. Nel Gran Premio di Abu Dhabi che chiude la stagione c’è ancora qualche verdetto in bilico. E se la Ferrari mira a giocarsi fino all’ultima tornata il Mondiale costruttori con la McLaren, c’è anche Charles Leclerc che ha come obiettivo il platonico titolo di vice campione del mondo piloti. Ma per arrivare secondo il monegasco dovrà necessariamente scavalcare Lando Norris che gli sta davanti in classifica. Vediamo allora tutte le combinazioni possibili per vedere Norris o Leclerc vice campione del mondo.

F1, classifica piloti: Leclerc a -8 da Norris

Lando Norris 349, Charles Leclerc 341. Questo recita la classifica mondiale piloti a una gara dalla fine. Max Verstappen già da una corsa si gode il titolo di campione del mondo per la quarta volta. Alle sue spalle i due diretti inseguitori, l’inglese della McLaren e il monegasco della Ferrari davvero vicini, soli 8 punti di differenza dopo 23 gare tirate al massimo tra alti e bassi di entrambi di pari passo con le prestazioni delle proprie vetture.

Avrebbe potuto chiudere il discorso Norris in Qatar se non fosse caduto nell’ennesimo errore di una tenuta psicologica non sempre ai massimi livelli. Ne ha approfittato alla grande Leclerc che arrivando secondo a Losail ha aperto una doppia chance: una per la Ferrari nel Mondiale costruttori e una per se di acchiappare il platonico titolo di vice campione del mondo.

Leclerc secondo in classifica e vice campione se…

Ricordando che per i più distratti che il sistema di punteggio in uso in F1 vede assegnare 25 punti al vincitore e così via 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 al decimo e che c’è un punto aggiuntivo per chi fa il giro veloce, Leclerc dovrà finire la gara necessariamente con 9 punti in più di Norris. I due hanno lo stesso numero di vittorie, 3 ma l’inglese ha più piazzamenti a podio. A meno che Charles non vinca la gara facendo il giro più veloce, in quel caso sarebbe vice campione anche con Norris alle sue spalle in gara. Ricapitolando, Leclerc secondo nel Mondiale piloti se:

Leclerc vince la gara con giro veloce, a prescindere dal piazzamento di Norris (con Norris 2° in gara finiscono a pari punti ma la spunta Charles per il numero di vittorie)

Leclerc fa 2° con giro veloce, Norris 5° in poi

Leclerc fa 2° senza giro veloce, Norris 6°

Leclerc fa 3°, Norris 7° in poi

Leclerc fa 4° con giro veloce, Norris 8° in poi

Leclerc fa 4°, Norris fa 9° in poi

Leclerc fa 5° con giro veloce, Norris 9° in poi

Leclerc fa 5°, Norris 10° in poi

Leclerc fa 6° con giro veloce, Norris fuori dai punti

Norris secondo in classifica e vice campione se…

Più semplice ovviamente il compito di Lando Norris che parte con 8 punti di vantaggio. Quindi l’inglese della McLaren sarà vice campione del mondo se:

Norris arriva davanti a Leclerc

Leclerc davanti a Norris, con il monegasco che guadagna meno di 8 punti sull’inglese

Leclerc davanti a Norris, con il monegasco che guadagna 8 punti sull’inglese, ma senza vincere la gara

Leclerc e la voglia di 2° posto: “Primo degli sconfitti ma sarebbe importante”

Lo ribadisce come un mantra. Non è la prima volta che Leclerc ha pronunciato queste parole: “Come ho sempre detto il 2° posto è il primo dei perdenti“ ma per una volta Charles sente che arrivare dietro Verstappen potrebbe essere un abbrivio in più per la prossima stagione non foss’altro che il suo di risultato è legato a quello di squadra per il Mondiale costruttori: “In una stagione non facile come questa arrivare dietro Max sarebbe comunque una buona base per il futuro”.