F1, la Ferrari vince il Mondiale costruttori ad Abu Dhabi se. La classifica dopo il GP del Qatar

Sono 21 i punti che dividono la Ferrari dalla McLaren dopo il Gp del Qatar. Ad Abu Dhabi tra una settimana la scuderia di Maranello può vincere il Mondiale Costruttori: tutte le combinazioni

Il colpo di scena quando meno te l’aspetti. Così in un attimo o quasi è cambiata la storia del Mondiale costruttori nel finale del Gran Premio del Qatar. Titolo che sembrava aver preso la strada di Woking con le due McLaren di Norris e Piastri comodamente al secondo e terzo posto alle spalle del cannibale Verstappen. Poi Leclerc sfrutta una Safety Car per balzare davanti a Piastri mentre Norris si autoelimina venendo penalizzato con uno stop&go per non aver rispettato le bandiere gialle in regime di SF. Insomma la Ferrari c’è e ad Abu Dhabi si giocherà il titolo costruttori.

La cronaca e il report del GP del Qatar

F1, classifica piloti

Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 429 punti CAMPIONE Lando NORRIS (McLaren) – 349 punti Charles LECLERC (Ferrari) – 341 punti Oscar PIASTRI (McLaren) – 291 punti Carlos SAINZ (Ferrari) – 272 punti

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori dopo la Sprint

McLaren – 640 punti Ferrari – 619 punti Red Bull – 581 punti Mercedes – 446 punti Aston Martin – 92 punti

Ferrari campione ad Abu Dhabi Qatar se: tutte le combinazioni

Sono 21 i punti che dividono la Ferrari dalla McLaren dopo il Gp del Qatar. Ad Abu Dhabi tra una settimana ci saranno in palio 44 punti in totale considerando i 25 punti per la vittoria, i 18 per il 2° posto e il +1 per il giro veloce. La Ferrari dunque dovrà recuperare 21 punti alla McLaren, basterà infatti arrivare a pari punti per superare la scuderia di Woking, a parità di punti e di vittorie (5 per parte) le rosse hanno più podi.

Alla McLaren basterà arrivare anche 3^ e 4^ in marcatura sulla Rossa ad Abu Dhabi: anche in caso di doppietta Ferrari (con giro veloce), il team di Woking sarebbe comunque campione del mondo. In caso di vittoria Ferrari e arrivo a pari punti con le ‘papaya’, il team di Maranello sarebbe campione del mondo per maggior numero di successi (6-5). E dalla lotta per questo titolo è aritmeticamente esclusa la Red Bull.

F1: domenica titoli di coda nel GP di Abu Dhabi

Manca solo una gara alla fine del Campionato di Formula 1 2024. Il calendario del Mondiale prevede già il prossimo fine settimana l’ultima gara della stagione il Gran Premio di Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina.