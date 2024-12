F1, classifica stipendi piloti 2024: Forber incorona Verstappen più paperone di Hamilton, Leclerc solo quinto

Forbes come ogni anno ha stilato la classifica dei piloti più pagati del 2024 in base agli stipendi dei team: Verstappen campione del mondo anche qui seguito da Hamilton e Norris. Leclerc prende meno di Alonso ma più di Sainz. La top ten

Il Mondiale 2024 di F1 è andata in archivio. Tempo di bilanci e di conti in tasca per tutti, scuderie e non solo. Ed è per questo che Forbes ha stilato una classifica dei 10 stipendi dei piloti più pagati di questa stagione. Una graduatoria che vede la vittoria, anche qui per distacco, di Max Verstappen il più retribuito di questo anno che volge al termine. Il 4 volte campione del mondo ha battuto in questo speciale ranking Lewis Hamilton sempre il top anche in tema di stipendio e Lando Norris che ha beneficiato di parecchi bonus presenti nel suo contratto. Il primo pilota Ferrari è Charles Leclerc quinto mentre Carlos Sainz “poveretto” si fa per dire è solo nono.

Stipendi piloti F1 2024: la classifica di Forbes, criteri

Forbes ha pubblicato la classifica dei 10 piloti più pagati della stagione. Secondo un computo generale gli emolumenti della top ten sono aumentati del 23% quest’anno rispetto al 2023. Altro segnale di quanto la F1 stia vivendo una nuova età dell’oro.

Dai calcoli di Forbes sono esclusi i ricavi derivanti da sponsorizzazioni delle scuderie e personali. Inoltre è bene ricordare gli stipendi dei piloti di F1 non rientrano nel budget cap imposto per regolamento, insieme ai tre membri dello staff più pagati in un team di Formula 1, quindi i costruttori sono liberi di pagare i piloti senza ripercussioni sul tetto di spesa per le monoposto.

Verstappen guida la classifica dei piloti più pagati

Impossibile far scendere dal gradino più alto del podio sua maestà Max. Verstappen guida la classifica dei piloti più pagati del 2024 con un totale di 75 milioni di dollari, di cui 15 milioni di bonus. Alle spalle del 4 volte campione del mondo c’è Lewis Hamilton con 57 milioni, più due di bonus. Podio completato da Lando Norris con 35, di cui ben 23 di bonus, la ‘papaya’ è il pilota con il bonus più grande dell’intera griglia quest’anno.

Ai piedi del podio il solito Fernando Alonso che scuce all’Aston Martin 27,5 milioni, di cui sono inclusi 3,5 extra. Alle spalle dello spagnolo il primo pilota della Ferrari, Charles Leclerc che ha preso da Maranello 27 milioni di cui 12 di bonus. L’altro ferrarista alla fine del suo contratto il prossimo 31 dicembre avrà preso in questo 2024 19 milioni di cui quasi la metà bonus. Nel mezzo poi troviamo George Russell (23 milioni), Oscar Piastri (22 milioni) e Checo Pérez (19,5 milioni praticamente quelli che dovrà sbordare la Red Bull per liberarsi del messicano). Chiude questa top 10 Pierre Gasly con i suoi 10 milioni di stipendio più i due di bonus.

La top ten dei piloti più pagati: la classifica completa di Forbes