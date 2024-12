F1, Tsunoda in Red Bull: Honda alza la voce e fa pressioni su Horner, Lawson vacilla. Mercato piloti on fire

La Red Bull è l'unica scuderia di F1 che non ha ancora ufficializzato il pilota per il 2025 da affiancare al campione del mondo Max Verstappen. E se Horner ha deciso di promuovere Lawson ora ci sono le pressioni di Honda per avere Tsunoda in prima squadra

Il 2024 della F1 si è chiuso martedì scorso con i test Pirelli, sempre ad Abu Dhabi, teatro anche dell’ultima gara dell’anno due giorni prima. Team e piloti sono tutto o quasi in vacanza ma c’è ancora una questione aperta, insoluta. Chi sarà il pilota che affiancherà Max Verstappen sulla Red Bull il prossimo anno. Il GP per un posto al sole sembra infinito e riguarda sostanzialmente tre piloti: Sergio Perez, Liam Lawson e Yuki Tsunoda. E se sembra che Christian Horner abbia le idee chiare a confonderle ci ha pensato il partner motoristico Honda che ha fatto irruzione sulla vicenda per cercare di imporre il driver nipponico negli ultimi due anni nella scuderia satellite della Racing Bulls.

La Red Bull ha (avrebbe) scelto Lawson per il 2025

Liam Lawson nuovo pilota Red Bull 2025– Lo abbiamo scritto la scorsa settimana proprio alla vigilia del Gp di Abu Dhabi ultimo round del campionato 2024. Il pilota neozelandese che in questa stagione ha sostituito, così come lo scorso anno, Daniel Ricciardo sulla Racing Bulls, è il preferito di Christian Horner che lo vorrebbe promuovere in prima squadra come è nella tradizione della scuderia angloaustriaca.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fonte: Getty

F1, la Red Bull congeda “profumatamente” Perez

Quella di domenica ad Abu Dhabi è stata l’ultima gara di Sergio Perez con la Red Bull e forse anche in F1. Nonostante le continue rassicurazioni di Checo e del sempre più delirante papà Antonio, la scuderia di Milton Keys è pronta a stracciare il contratto del messicano per il 2025. Anche se per farlo dovrà pagargli tra i 20 e i 30 milioni di dollari di penale. Avendo il messicano un contratto “blindato” per il 2025 rinnovato lo scorso anno sull’onda dei buoni risultati di inizio stagione. Inoltre Perez potrebbe avere al messicano un ruolo di ambasciatore del Team nel suo paese e in tutto il Sudamerica dove va detto Red Bull prende parecchi soldi dagli sponsor legati al pilota.

Red Bull, Honda alza la voce: “Tsunoda con Verstappen”

Lawson sicuro del posto? Non proprio. Nelle ultime ore sta facendo discutere una dichiarazione di Koji Watanabe, boss di Honda Racing, che fornisce i motori alla Red Bull che ha vivamente caldeggiato la candidatura di Yuki Tsunoda per il sedile al fianco di Max Verstappen: “Ad Abu Dhabi ho avuto vari colloqui con Christian Horner sui piloti per la prossima stagione. Come dico sempre, la squadra ha il diritto di decidere il pilota, quindi la nostra opinione è solo un riferimento, ma da parte della HRC crediamo che Tsunoda abbia le capacità per essere promosso alla Red Bull“.

Peraltro Yuki Tsunoda ha guidato proprio la Red Bull nei test Pirelli 2025 di Abu Dhabi. A questo punto la palla passa a Christian Horner ed Helmut Marko. Che fara Red Bull? Tsunoda o Lawson, questo è il dilemma…