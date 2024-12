L'intraprendente Kelly Piquet, chi è la fidanzata di Max Verstappen incinta del campione F1: papà Nelson, la moda e i social

Quel che sappiamo della compagna del campione del mondo 2024, protagonista della F1 e del motorsport ancor prima dell'incontro con Max

Quale che sia il livello di simpatia che nutrite nei confronti del campione del mondo di F1, Max Verstappen, e della sua compagna Kelly Piquet è indubbio quanto clamore abbia suscitato il loro annuncio sociale avvenuto venerdì 6 dicembre giorno delle libere di Abu Dhabi.

Con il pilota Red Bulla reduce dalla stagione più complicata, da quando corre in F1 per via delle controversie legate alla scuderia, al caso Horner e dintorni nonché alle diatribe tra il padre e il resto del mondo, il neo laureato numero 1 si aggiudica l’attenzione mediatica per la gravidanza della sua compagna.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Kelly Piquet e Verstappen fanno un annuncio social

Kelly Piquet porta un cognome celebre, nel motorsport e nell’ambito della moda per via di un padre ingombrante ma simpatico e presente come Nelson (a suo volta pilota) e una passione coltivata, conquistata e guadagnata in un ambito che l’ha resa una icona. Anche per via delle sue scelte di stile.

Quando uscirono allo scoperto, quattro anni fa, la relazione tra Verstappen e Kelly Piquet parve immediatamente trascinante. Quella storia in grado di mischiare, e bene, motori e glamour cosa che avviene sempre con una certa riuscita in quest’ambito. E non certo per un connubio ormai obsoleto, quanto per quel che trascinano con sé due personaggi, tra accordi commerciali e partnership.

Sono i social, bellezza. E Kelly per prima l’ha sempre saputo, consapevole dei meccanismi del suo ambiente, aggiungendo all’esperienza diretta quella accumulata dai ricordi infantili dei box derivanti dalla narrazione casalinga fatta dal padre Nelson, pilota brasiliano coetaneo di mostri sacri della F1.

Insomma, sa anche per via del contesto che di riflesso ha cullato la sua crescita, molto più interessante di quel che si possa ritenere tale grazie a papà Nelson negli anni Ottanta e di quella polemica che ha condito, più di recente, il suo rapporto con Lewis Hamilton, futuro ferrarista.

Chi è Kelly Piquet

Ma chi è Kelly Piquet? Come potremmo aggiungere elementi che vadano a contribuire al profilo della giovane giornalista e modella brasiliana che dal 2020 è compagna di Verstappen e che attende un figlio dal neo vincitore del Mondiale?

Piquet è nata in Germania nel 1988 da Nelson, leggenda brasiliana della F1, e da Sylvia Tamsma, modella olandese che momentaneamente si trovava lì in occasione del parto. La sua nascita nel paese teutonico è, dunque, quasi casuale. Ha trascorso la maggior parte della sua prima infanzia nel sud della Francia, ma ha anche fatto delle esperienze in Brasile e Inghilterra proprio per seguire i suoi genitori.

Dunque, Kelly cresce da cittadina del mondo riuscendo a sfruttare al meglio simili circostanze; una volta diventata adulta ha avuto una carriera variegata, lavorando come modella, assistente stilista, professionista delle pubbliche relazioni, blogger e editorialista di Marie Claire. La trentacinquenne ha una laurea in relazioni internazionali.

L’esperienza in Formula E

Nel 2015 ha accumulato anche un’esperienza lavorativa distante dal mondo della moda ed è diventata social media manager per la Formula E, il principale campionato motoristico di auto elettriche. “Porto sempre con me tre cellulari, per tutto ciò che riguarda i contenuti online e i social media”, ha affermato in passato Kelly. “La moda è sempre stata sullo sfondo, a dire il vero. Sebbene comprenda il mio stile di vita e riceva molti inviti, il tempo non mi consente di farlo. Ma credo che questo argomento non sia limitato o chiuso e in qualche modo traspare nel mio lavoro con Formula E”.

Siamo nel 2017 quando incontra, complice anche la sua crescita professionale il padre di sua figlia Penelope, l’ex pilota di F1 Daniil Kvyat dal quale si separa due anni dopo; una relazione intensa la loro che porta anche alla nascita della sua primogenita che oggi vive con Verstappen, nella loro residenza abituale a Monaco.

Fonte: IPA

Kelly Piquet

Il primo incontro tra Piquet e Verstappen

Verstappen e Piquet si sono incontrati per la prima volta proprio nella città monegasca nel 2016, riportano le cronache dell’epoca in particolari britanniche da sempre attentissime alle vicende collaterali dei piloti di F1, quando lui aveva solo 19 anni e lei 28. Hanno cenato con il fratello di lei, Nelson Piquet Jr, e ripensando alla serata con Vogue Netherlands nel dicembre 2022, Kelly ha detto che “quella sera è successo qualcosa di magico”. Ma erano su fronti opposti, allora. La scintilla scatta più avanti quando nel 2020, dopo la relazione di lei con un’altra stella della F1, si aprono delle occasioni diverse di incontro.

La coppia ha reso pubblica la loro storia d’amore nel 2021, quando Verstappen ha condiviso una loro foto a Capodanno. “Facciamo sì che il 2021 sia un anno da ricordare sotto molti aspetti. Vi auguro a tutti successo, amore e felicità, proprio come ho trovato i miei”, aveva scritto il più volte campione del Mondo.

Ora che la famiglia si allarga, come annunciato, torna d’attualità quanto dichiarato a suo tempo proprio da Max in merito al suo ruolo con Penelope: “Non sono il padre, non è questo l’obiettivo”, ha detto Verstappen l’anno scorso. “È sempre molto importante che abbia un buon rapporto con suo padre, e ce l’ha. Ma la vedo ogni giorno quando sono a casa. Andiamo molto d’accordo. È molto carina”. Un giorno Penelope potrebbe avere dei fratelli. “Personalmente, mi piacerebbe avere più figli”, aveva confessato a Vogue.

Piquet e Verstappen sono piuttosto aperti riguardo alla loro relazione e occasionalmente pubblicano fotografie l’uno dell’altro sui rispettivi account Instagram.

Fonte: IPA

Piquet e Verstappen al Galà a Baku, 2023

Qual è la storia sentimentale di Piquet?

Prima di legarsi a Max Verstappen, Kelly Piquet ha avuto un primo fidanzato Antonio Pedro Marcondes Ferraz, del quale si sa ancora poco. La loro storia era destinata a durare, stando a quel che la stessa Kelly ha lasciato intravedere del suo provato tant’è che si erano ufficialmente fidanzati nel 2012, appena un anno dopo essersi messi insieme. Una decisione affrettata visto e considerato che quel fidanzamento, propedeutico alle nozze, si chiuse con un nulla di fatto nel 2013.

Poi c’è qualche foto di nota su Getty, qualche indiscrezione fino all’incontro boom con l’ex pilota AlphaTauri (ora RB) Daniil Kvyat. In realtà avrebbe dovuto essere compagno di squadra di Verstappen alla Toro Rosso, ma è stato promosso alla Red Bull prima della stagione di debutto dell’olandese. Nel 2016, Kvyat è stato l’uomo che Verstappen ha sostituito al Gran Premio di Spagna per la Red Bull, e da lì in poi la storia in pista è nota.

Nel 2020 l’intreccio con il pilota olandese dal quale aspetta un figlio e con il quale vive a Monaco.

Nelson Piquet campione del mondo

Dicevamo, a ragione, che la F1 è l’ambiente in cui è cresciuta Kelly per via di suo padre Nelson, tre volte campione di F1 Nelson Piquet (a sinistra), accusato di essere razzista e omofobo nei confronti di Lewis Hamilton. Piquet padre vinse 23 gare ed è noto per la sua rivalità con il pilota inglese Nigel Mansell, dal quale uscì vincitore e limitò la stella della Williams a un solo campionato nel 1992.

Tuttavia, nel 2022 gli è stato vietato di accedere al paddock della F1 e un anno dopo è stato costretto a pagare 780.000 sterline di danni per presunte affermazioni razziste e omofobe nei confronti di Lewis Hamilton.

Razzismo nei confronti di Lewis Hamilton

Un tribunale brasiliano si è pronunciato contro di lui dopo che è stato ripreso in un podcast mentre usava un insulto irripetibile nei confronti di Hamilton, insieme a un insulto omofobo.

“Quello che ho detto è stato mal ponderato e non mi difendo, ma chiarisco che il termine utilizzato è uno di quelli ampiamente e storicamente usati colloquialmente nel portoghese brasiliano come sinonimo di ‘ragazzo’ o ‘persona’ e non è mai stato inteso come offensivo”, ha affermato Piquet, a posteriori dopo che il caso era esploso e lo stesso pilota accusato e condannato cercando di correggere il tiro puntando sulla traduzione errata a suo dire.

Nulla che possa però turbare la felicità odierna di Kelly e il compagno, neo vincitore anche del Mondiale 2024. Un annuncio social, neanche a dirlo, che ha colto di sorpresa anche il mondo dei motori dopo la recente apparizione pubblica di Piquet, attaccata ingiustamente sui social, che non aveva mostrato alcuna rotondità sospetta.