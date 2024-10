F1, Red Bull cambia tutto: dentro Colapinto, Lawson promosso, Perez out. E papà Antonio esagera: "Checo campione"

Alla viglia del week end del Gran Premio del Messico, il papà di Sergio Perez carica il figlio ma la Red Bull sembra pronta a dare il benservito a Checo con un effetto domino che coinvolge Franco Colapinto e Liam Lawson

Le grandi manovre in F1 non finiscono mai. Per il presente e per il futuro. L’oggi è il Gran Premio del Messico dove il circus fa tappa in questo fine settimana nel back to back dopo gli USA che hanno visto trionfare la Ferrari con la doppietta Leclerc-Sainz. Il domani è il mercato piloti, sempre in fermento anche a schieramento apparentemente completo o quasi nel 2025. A tessere la tela di una possibile rivoluzione è la solita Red Bull pronta ad una rivoluzione della sua lineup anche in Racing Bulls. Coinvolti all’unisono Liam Lawson, Franco Colapinto e Sergio Perez. Anche se il papà di Checo, rinvigorito dalla gara di casa, resta convinto che il figlio diventerà, chissà quando, campione del mondo…

F1, il nuovo che avanza: Antonelli, Bearman, Colapinto, Lawson

Sono il nuovo che avanza. La new generation della F1. Dopo una stagione, il 2024, in cui le scuderia hanno confermato in toto la griglia di partenza dell’anno precedente, in corso d’opera la nuova generazione dei piloti ha squillato più di una volta bussando alla porta delle scuderie e ritagliandosi importanti spazi e soprattutto sfruttandole.

Il primo è stato Oliver Bearman che ha sostituito da un minuto all’altro Carlos Sainz a Jeddah, nel secondo GP della stagione, cogliendo un ottimo settimo posto senza di fatto aver mai guidato la SF-24. L’inglese, che nel frattempo è stato messo sotto contratto dalla Haas per il prossimo anno, proprio sulla monoposto statunitense si è messo in evidenza anche in Azerbaijan dove ha sostituito lo squalificato Magnussen andando nuovamente a punti.

Grande impatto ha avuto anche Franco Colapinto. Chiamato a sostituire il pessimo Logan Sargeant sulla Williams il giovane argentino di origini italiane è andato quasi sempre a punti dal Gp di Monza in poi mettendosi dietro, spesso e volentieri il più esperto e quotato compagno di scuderia Alex Albon. E che dire di Liam Lawson che tornato sulla Racing Bull a sostituire il congedato Ricciardo è andato subito a punti ad Austin battagliando senza remore anche con Alonso che non gli ha risparmiato un team radio al veleno.

Ovviamente c’è poi Andrea Kimi Antonelli che senza ancora mai aver esordito in F1, se non una fugace quanto sfortunata apparizione nelle fp1 di Monza, è stato promosso in Mercedes dove nel 2025 prenderà il posto di Lewis Hamilton. Il talentino bolognese appena 18enne proprio in Messico avrà la sua seconda chance nelle prime prove libere.

Ribaltone Red Bull: da Lawson a Colapinto, cosa succede

Le prestazioni di Lawson e Colapinto non sono sfuggite agli occhi attenti di Red Bull. Specie se confrontate alla sufficienza, a volte mediocrità, del rendimento di Sergio Perez oramai in crisi da diversi mesi. Secondo Joe Saward , noto giornalista sempre a caccia di scoop sul mercato piloti, il solito Helmut Marko starebbe pensando all’ennesimo ribaltone.

Il sedile di Sergio Perez è sempre a rischio, anche per il 2025 nonostante il contratto in essere. Del resto anche Ricciardo è stato congedato anzitempo in questa stagione per gli scarsi risultati. Ed allora ecco l’effetto domino. Perez out, Liam Lawson promosso in Red Bull al fianco di Max Verstappen e Franco Colapinto, chiuso dall’arrivo di Sainz in Williams, messo in Racing Bull nel box con Yuki Tsunoda.

Perez non ci sta, papà Antonio rilancia: “Checo presto campione del mondo”

Chi sembra invece non arrendersi all’evidenza è Antonio Perez. Il papà di Checo, personaggio molto influente in Patria, evidentemente rimessosi in pieno dopo un malore che lo aveva colpito dopo aver visto l’incidente del figlio con Sainz al Gp di Azerbaijan, ha rilanciato la candidatura di Sergio a ridosso della gara di casa. Addirittura spingendosi ben oltre, forse troppo…