F1, Sergio Perez in ansia: principio d'infarto per papà Antonio dopo l'incidente con Sainz, le condizioni

Principio di infarto per Antonio Perez, papà del pilota della Red Bull Sergio: l'uomo ha avuto un malore subito dopo aver visto l'incidente del figlio con la Ferrari di Carlos Sainz

Troppa tensione e poi lo spavento. Ha visto il figlio andare a sbattere a muro e si è sentito male. Questa per sommi capi la ricostruzione del malore che ha colpito domenica Antonio Perez, papà di Sergio pilota di F1 della Red Bull. L’imprenditore ed ex politico messicano, figura molto vicina in tutti i sensi anche sulle piste di Formula 1, a Checo, si è sentita male poco dopo lo scontro tra il figlio e la Ferrari di Carlos Sainz al penultimo giro del Gp di Baku. Si parla di principio di infarto, l’uomo al momento è ricoverato.

Antonio Perez si sente male dopo aver visto l’incidente di Sergio con Sainz, cosa è successo

Il padre di Sergio Perez, Antonio Perez Garibay, personaggio molto conosciuto in Messico e volto noto della F1, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale domenica scorsa. Secondo le prime ricostruzioni l’imprenditore ed ex politico messicano, 65enne, avrebbe avuto un malore in casa, poco dopo la fine del Gran Premio di Azerbaijan, di fatti a dopo aver visto l’incidente che ha visto coinvolto il figlio Checo con Carlos Sainz durante il penultimo giro della gara di Baku.

Subito dopo l’allarme, probabilmente dato da qualche familiare presente in casa al momento del malore, sul posto è intervenuta la Croce Rossa messicana che ha prestato i primi soccorsi ad Antonio Perez e disposto il trasferimento d’urgenza in ospedale. Il papà di Sergio sarebbe stato colto da un principio d’infarto. Non ci sono dichiarazioni sulla possibile correlazione tra il pre infarto e l’aver visto l’incidente del figlio Sergio Perez con Carlos Sainz se non ovviamente una correlazione temporale.

Come sta Antonio Perez, papà di Sergio

Secondo quanto riportato da GpBlog.com, l’agente di Perez Senior, Esmeralda Mendoza, ha poi condiviso un aggiornamento tramite la sua pagina Instagram dicendo che le condizioni del papà di Sergio Perez sono stabili, ma sottolineando che per il momento il 65enne deve rimanere in terapia intensiva: “Ringraziamo tutti per il vostro amore, il vostro sostegno e la vostra solidarietà in questi momenti”, ha scritto a corredo del post.

Chi è Antonio Perez: imprenditore, politico che ha “spinto” Sergio in F1

Antonio Perez Garibay, 65 anni è un imprenditore e politico messicano. Nel suo passato, in giovane età anche una carriera da pilota con diversi titoli nelle varie categorie messicane, poi un infortunio gli ha chiuso anzitempo la carriera al volante. Si è dedicato al mondo dell’imprenditoria ed è uno dei massimi sponsor, in tutti i sensi, del figlio Sergio Perez che ha ereditato dal padre la passione per i motori e l’automobilismo.

In parallelo Perez senior ha percorso anche una carriera politica, si è candidato a sindaco di Guadalajara. Nel 2018 è entrato a far parte del partito politico Morena ed è stato deputato nello stato di Jalisco, membro della Camera dei deputati del Messico dal 2021 al 2024. Personaggio istrionico lo si vede spesso nel paddock dei Gp di F1 al seguito del figlio, mattatore soprattutto nella gara di casa, il Gran Premio del Messico.

Incidente Sainz e Perez, cosa è successo: la dinamica e il video

Nel finale vibrante del Gp di Baku con Leclerc in crisi di gomme che ha lasciato andare Piastri verso la sua seconda vittoria in F1, il podio è tutto in forse. Alle spalle di Charles infatti Perez e Sainz sono più veloci. Sul rettilineo di arrivo, all’inizio del penultimo giro, Perez attacca Leclerc che gli chiude la porta, ne approfitta Sainz per passarlo di trazione.

Ma non è finita, Carlos vede la possibilità di passare anche Leclerc in difficoltà, prepara la curva successiva ma si vede attaccato da Perez, prova a resistere. In quel momento Red Bull e Ferrari sono vicinissime, troppo, si toccano e finiscono per sbattere contro il muro interno. Risultato: entrambi out e Russell che ringrazia, sul podio.