F1 Baku: diretta live GP Azerbaijan, Leclerc pronto a far sognare di nuovo il popolo Ferrari

Il 17esimo appuntamento del Mondiale 2024 si apre sfruttando ancora l'onda lunga del successo di Charles Leclerc a Monza, il monegasco sarà infatti davanti a tutti anche in griglia dopo la pole ottenuta ieri pomeriggio davanti a Piastri, Sainz e un redivivo Perez. In terza fila ci saranno Russell e Verstappen, poi Alonso e il sorprendente Colapinto su Williams. Partenza dalla pitlane invece per Lewis Hamilton dopo il settimo posto ottenuto ieri. Lando Norris sarà invece al via dalla 15esima casella ed è chiamato a una gara tutta in rimonta per cercare di tenere vive le proprie speranze di titolo mondiale.

12:40