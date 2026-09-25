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Baku, le caratteristiche del circuito cittadino di Baku dove si corre il Gp di Azerbaigian di F1

Video scheda sulla pista di Baku: lunghezza, geolocalizzazione, numero di curve a destra e a sinistra, senso di marcia e qualche curiosità

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  • Nome: circuito cittadino di Baku
  • Località: Baku (Azerbaigian). Circuito cittadino
  • Coordinate geografiche: 40°22′21″N 49°51′11.88″E
  • Lunghezza del circuito: 6,003 km
  • Giri previsti: 51
  • Lunghezza gran premio 2026: 306,049 km
  • Curve totali: 20
  • Curve a destra: 8
  • Curve a sinistra: 12
  • Senso di marcia: antiorario
  • Anno di costruzione: 2016
  • Record della pista: 1’43″009 stabilito da Charles LeClerc (Ferrari) nel 2019
  • Competizioni per cui è usato: F1

FAQ

Quanto è lungo il circuito di Baku?

6,003 km

Quanti giri sono previsti al Gp di Baku?

51

Quanti km è lungo il Gp di Baku?

306,049 km

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