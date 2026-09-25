- Nome: circuito cittadino di Baku
- Località: Baku (Azerbaigian). Circuito cittadino
- Coordinate geografiche: 40°22′21″N 49°51′11.88″E
- Lunghezza del circuito: 6,003 km
- Giri previsti: 51
- Lunghezza gran premio 2026: 306,049 km
- Curve totali: 20
- Curve a destra: 8
- Curve a sinistra: 12
- Senso di marcia: antiorario
- Anno di costruzione: 2016
- Record della pista: 1’43″009 stabilito da Charles LeClerc (Ferrari) nel 2019
- Competizioni per cui è usato: F1
FAQ
- Quanto è lungo il circuito di Baku?
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6,003 km
- Quanti giri sono previsti al Gp di Baku?
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51
- Quanti km è lungo il Gp di Baku?
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306,049 km