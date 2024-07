F1, ufficiale Haas e Ferrari insieme fino al 2028: dopo Bearman asse stretto con Maranello, prossima mossa Ocon

Haas e Ferrari hanno annunciato che il loro matrimonio durerà fino al 2028 travalicando entrata in vigore dei nuovi regolamenti nel 2026. Già con Bearman il rapporto tra Maranello e il team americano si era stretto. Ocon sicuro altro pilota

Era nell’aria, ora è arrivata anche l’ufficialità. Il team Haas e la Ferrari hanno prolungato la loro collaborazione fino al 2028. Un accordo importante tra la scuderia americana e Maranello che va al di là di una semplice collaborazione tecnica e fornitura dal momento che il Cavallino Rampante segue Haas dal suo ingresso in F1. Un asse che dal prossimo anno diventerà ancora più stretto con Oliver Bearman che sarà uno dei due piloti ufficiali. L’altro, è questione di ore, dovrebbe essere Esteban Ocon in uscita da Alpine.

Haas rinnova con Ferrari: fornitura fino al 2028, oltre il cambio regolamenti

Ferrari-Haas matrimonio felice. “MoneyGram Haas F1 Team è lieto di confermare l’estensione della sua partnership tecnica di lunga data con la Scuderia Ferrari: il nuovo accordo prevede che il team americano continuerà a utilizzare le power unit Ferrari fino al completamento della stagione 2028 del campionato mondiale di Formula 1 FIA”.

Questo quanto pubblicato in tarda mattinata dagli organi istituzionali della Haas che continua dunque il suo rapporto con la Ferrari. Una collaborazione che supererà anche la fatidica data del 2026 quando ci sarà l’introduzione dei nuovi regolamenti.

Le normative sulle power unit del 2026 vedranno gli attuali motori a combustione interna ibridi turbocompressi V6 da 1,6 litri sottoposti a un restyling, con più potenza disponibile dai componenti ibridi per migliorare la sostenibilità, mentre le power unit migliorate funzioneranno anche con carburanti completamente sostenibili per la prima volta.

Ferrari con Haas dal suo ingresso in F1

Haas e Ferrari sono praticamente insieme da sempre. La scuderia del Cavallino Rampante fornisce le powere unit alla squadra con sede a Kannapolis sin dal debutto del team americano in Formula 1 nel 2016, per un totale di 178 Gran Premi ineieme.

Haas è attualmente settima nella classifica generale del campionato costruttori, in vista del Gran Premio d’Ungheria di questo fine settimana, dal 19 al 21 luglio. Ed è reduce da diverse positive con Magnussen ma soprattutto Hulkenberg spesso a punti, soprattutto il tedesco capace nelle ultime 4 gare di mettere a segno 16 punti contro i 12 ad esempio di un opaco Leclerc con una Haas che pare essere migliorata parecchio e non soffrire dei problemi di bouncing che invece stanno attanagliando la rossa. Chissà magari un flusso al contrario verso Maranello potrebbe risolvere qualche problema della SF-24.

Haas e Ferrari, la soddisfazione del team principal Komatsu

“Sono entusiasta di estendere il nostro rapporto con la Scuderia Ferrari fino al 2028 – ha commentato Ayao Komatsu, Team Principal della Haas – Come organizzazione abbiamo sempre corso solo con le power unit Ferrari e avere questa stabilità continua nel passaggio alla prossima serie di regolamenti sulle power unit è una parte fondamentale del nostro sviluppo continuo. Il rapporto con la Scuderia Ferrari è sempre stato speciale per noi: sono stati determinanti nella genesi del programma agli inizi e hanno continuato a essere un prezioso partner tecnico per noi nelle ultime nove stagioni. Sono felice che ora abbiamo più stagioni davanti e il mio ringraziamento va a Fred Vasseur e a molti altri alla Scuderia Ferrari per aver continuato a dimostrare fiducia nel nostro progetto. Questo annuncio è solo un altro esempio dell’ambizione a lungo termine del MoneyGram Haas F1 Team: il nostro investimento e la nostra crescita nello sport continuano”.

La Ferrari e Haas in sinergia con Bearman, ora tocca a Ocon

A rafforzare la partenership, non solo tecnica tra Haas e Ferrari l’annunco prima del Gran Premio di Silverstone che promuoveva il quasi esordiente Oliver Bearman, giovane pilota Ferrari in Haas al posto di Nico Hulkenberg, futuro pilota Sauber/Audi 2025. Nelle ultime ore diverse indiscrezioni sostengono che il pilota Alpine in uscita Esteban Ocon avrebbe firmato i termini per unirsi alla Haas dalla prossima stagione e si dice che un annuncio sia “imminente” forse anche prima del Gp di Ungheria.

Questa mossa, se confermata, vedrebbe Magnussen cercare altrove per rimanere in griglia la prossima stagione, con Sauber, Alpine e Williams come potenziali punti di riferimento per discutere di un contratto