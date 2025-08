Gp Ungheria, Leclerc urla in radio per la pole: "Non capisco più nulla!". Hamilton disperato: "Ogni volta"

Luci e ombre nelle qualifiche del GP di Ungheria della Ferrari, Leclerc conquista una magica pole e si lascia andare via radio con Bozzi e Vasseur; Hamilton eliminato ancora invece è quasi disperato

Non se l’aspettava nessuno. Ed invece Charles Leclerc ha fatto la pole position. L’ha fatta in Ungheria, la pista meno amata per risultati e per approccio. Ha tirato fuori il classico coniglio dal cilindro, un giro capolavoro che nemmeno lui è riuscito a spiegarsi nel team radio con Byron Bozzi subito dopo la bandiera a scacchi. Di contro l’incubo continua per Lewis Hamilton che subisce un’altra eliminazione, stavolta in Q2 e si lascia andare via radio ad un piccolo sfogo poi ricacciato in gola.

Leclerc crescendo rossiniano poi la gioia in radio

Solo quinto in Q1, addirittura sesto in Q2. E in radio la lamentela di non avere più il feeling del mattino (terzo dietro le McLaren) con la SF-25. Era quasi impossibile che Leclerc facesse addirittura la seconda fila visto il miglioramento generale, che la pole. Che invece è arrivata con un giro ai limiti dell’incredibile e dell’umano se si pensa che il monegasco ha rifilato rispettivamente 26 e 41 millesimi a Piastri e Norris increduli pure loro.

Appena tagliato il traguardo avvisato dal suo ingegnere Bryan Bozzi della pole, Leclerc si è lasciato andare ad un grido liberatorio mentre Vasseur si è aperto in radio ricordandogli con ironia il suo scarso gradimento dell’Hungaroring:

Bozzi : «Wheilà!! P1 [posizione 1], torna al box. Ma da dove è uscito [il giro, ndr]?»

: «Wheilà!! P1 [posizione 1], torna al box. Ma da dove è uscito [il giro, ndr]?» Leclerc : «Cosa? AHAHHAHAHA. AHAHAHAHAHA. MAMMA MIAAAA!!! NON CAPISCO PIU’ NULLA! YESSS DAIIII!!!»

: «Cosa? AHAHHAHAHA. AHAHAHAHAHA. MAMMA MIAAAA!!! NON CAPISCO PIU’ NULLA! YESSS DAIIII!!!» Vasseur: «Per fortuna che Budapest non ti piace…»

Dall’altare alla polvere, Hamilton ancora out

Se Leclerc ha trovato il guizzo che gli mancava, qui e in tutta la stagione, c’è chi continua a fare una fatica immane e collezionare brutte figure dall’alto dei suoi 7 titoli Mondiali. Lewis Hamilton è stato eliminato in Q2. Un altro “out” che fa il paio con i due rimediati, addirittura in Q1 in Belgio.

Eppure l’inglese stava andando bene, terzo in fp3 stamattina ma poi qualcosa è cambiato, in peggio e Lewis si è perso, ancora una volta. Poi una volta avvisato via radio da Adami si è lasciato andare ma solo per un attimo allo sconforto: