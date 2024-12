F1, Sainz saluta Ferrari ma avverte: "Concentrato per vincere". Williams lo aspetta, papà Carlos non si dà pace

Dopo la lettera dei tifosi tocca a Sainz salutare la Ferrari con un video messaggio in cui spiega le sue emozioni, presenti e future. Intanto Albon lo aspetta alla Williams ma papà Carlos non si arrende al fatto che il figlio non sia in un top team

Sono le ultime ore di Carlos Sainz con la Ferrari. Lo spagnolo e il team di Maranello le stanno vivendo in maniera intensa. Sono diversi i contributi che la scuderia del Cavallino Rampante sta pubblicando sui propri account in relazione all’addio dello spagnolo. E dopo l’emozionante lettera d’addio dei tifosi ferrarista è stata la volta di un video messaggio dello stesso pilota di Madrid che in poche parole ha voluto sintetizzare cosa ha rappresentato per lui aver guidato per la Ferrari. Al tempo stesso la Williams lo aspetta mentre papà Carlos senior continua a recriminare per le chance negate dalle circostanze al figlio in un top team.

L’ultimo saluto di Sainz: “Dopo il ritiro capirò l’essere stato pilota Ferrari

Dopo la lettera di saluto dei tifosi, in un altro emozionante video pubblicato dalla Ferrari, Carlos Sainz ha riflettuto sul tempo trascorso con la squadra di Maranello e ha chiarito che, sebbene ora sia concentrato sul suo presente e sul suo futuro , è consapevole della grandezza di ciò che ha vissuto: “Penso che il patrimonio della Ferrari, la storia e tutto ciò che riguarda è qualcosa di cui terrò maggiormente conto quando mi sarò ritirato”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il pilota spagnolo spiega il senso delle sue parole: “Quando sarò sul mio divano e più anziano, penserò: ‘Guarda, è stato bello, ero uno di loro e ho fatto parte di tutto questo”.

Sainz rifugge le emozioni del momento: “Sono concentrato sul futuro”

Qualcuno può leggerci un avvertimento, una piccola frecciatina ma più semplicemente nelle parole successive di Sainz c’è il tentativo di rifuggire le emozioni di un addio non certo indolore alla Ferrari che gli ha dato la possibilità di vincere le sue prime gare in F1 da Silverstone 2022 a Messico 2024, ecco perchè Carlos sottolinea:

“Penso che mi renderò conto di tutto ciò più avanti nella mia carriera. Adesso sono così concentrato sulla vittoria e sulla vita di tutti i giorni, sui viaggi e tutto il resto, che non ho tempo per pensare a queste cose…”

La Williams aspetta Sainz, Albon: “Ci farà fare uno step in alto”

Dal 1° gennaio 2025 la nuova casa di Sainz sarà la Williams. Il pilota spagnolo su gentile concessione della Ferrari ha già saggiato il team e la monoposto di Groove nel Test Pirelli di Abu Dhabi con ottimi risultati. Adesso tutti lo aspettano per provare a fare quel salto di qualità che un team storico come quello creato da sir Frank merita. Lo attende anche il suo compagno di scuderia Alexander Albon.

“L’arrivo di Carlos sarà importante – ha detto il pilota ex Red Bull – Non tanto per la parte di guida, ma per spingere il team in avanti, sì. E’ successo con James Vowles, che arrivava dalla Mercedes, avere quella visione d’insieme sulle cose e quant’altro, non posso che pensare che Sainz funzionerà benissimo. Sono sicuro che tutti avranno i loro taccuini fuori e scriveranno il più possibile”.

Fonte: IPA

Sainz senior non ci sta: “Carlos jr meritava un top team”

Ancor prima che il figlio risalga sulla nuova Williams 2025, papà Carlos Sainz senior inizierà l’ennesima avventura nella Dakar peraltro da campione in carica. Ma il pluricampione rally ancora non si arrende nel vedere il figlio fuori dal giro che conta dopo il benservito della Ferrari per prendere Hamilton e le porte chiuse in Mercedes e Red Bull.

“Credo che Carlos meriti di guidare in un top team, ha fatto sufficientemente bene per guadagnarsi questo riconoscimento. Eppure, nella prossima stagione non sarà così… Ci sono molti buoni piloti ma il mondo della F1 è sempre complicato. Non possiamo sapere cosa ci riserverà il futuro, in generale comunque non puoi abbatterti. Non devi mollare, ma continuare con entusiasmo”.