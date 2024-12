F1 Test 2025 diretta live da Abu Dhabi: con Leclerc e Antonelli è già bagarre per il prossimo Mondiale

Ultimo aggiornamento: 10-12-2024 06:47

Circuito Abu Dhabi, 10 dicembre 2024 – A meno di 48 ore dalla fine del campionato la Formula 1 si proietta già al prossimo Mondiale nell’anno che verrà e scende in pista di nuovo sul circuito di Yas Marina per i Test 2025. Le 10 scuderie. In pista tra gli altri Charles Leclerc per la Ferrari, Andrea Kimi Antonelli che prende possesso della Mercedes e Carlos Sainz nella sua “nuova casa” Williams. Tanti rookie in pista, assenti illustri Alonso, Verstappen ed Hamilton.

Segui la diretta live dei Test 2025 di F1 ad Abu Dhabi

