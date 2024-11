F1, Hamilton: primo no a Ferrari sul debutto, il motivo non convince. Sainz invece anticipa l'esordio su Williams

Hamilton non farà il test di Abu Dhabi due giorni dopo la fine del Mondiale 2024, Lewis spiega il suo "no". Sainz invece addirittura anticiperà di 24 ore il suo debutto sulla Williams

E’ in corso il week end del Gran Premio del Qatar, penultima prova del Mondiale 2024. Ma la F1 sembra già pensare al futuro. Infatti tra una decina di giorni col Gp di Abu Dhabi si chiuderà la stagione e due giorni sarà già 2025 con i test che si svolgeranno sulla pista di Marina Bay. Non ci sarà Lewis Hamilton sulla Ferrari mentre ci sarà Carlos Sainz sulla Williams. Anzi, l’esordio del pilota spagnolo sulla monoposto di Groove sarà pure anticipato di qualche ora.

Hamilton spiega il “no” alla Ferrari ai test

Lewis Hamilton passerà dalla Mercedes alla Ferrari, questo lo sanno anche i muri e i muli. Nei giorni scorsi è arrivato il rifiuto della Mercedes alla richiesta della Ferrari di “prestito” del 7 volte campione del mondo per i test di Abu Dhabi che si svolgeranno due giorni dopo il Gp di fine 2024.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il sette volte campione ha ammesso di non essere mai stato troppo entusiasta del debutto sul circuito di Yas Marina. Lewis preferirebbe che la prima apparizione sulla Ferrari fosse molto più discreta, lontana dai riflettori dei media e in un contesto molto meno pubblico.

“So che Fred voleva che facessi il primo test ad Abu Dhabi, ma la soluzione non mi entusiasmava. Ho preferito farlo direttamente al prossimo anno. Tuttavia la cosa non mi disturba perché non avevo intenzione di fare il test, ho detto a Fred che non era nei miei piani. È chiaro che ciò ritarda il processo e rende l’inizio dell’anno più difficile, ma faremo tutto il possibile per recuperare”.

Una reticenza generale che però rischia comunque di danneggiare i pani della Ferrari sullo stesso Hamilton che debutterà sì sulla rossa sì ma di due anni fa (come da regolamento nei test privati) inizio anno probabilmente sulla pista di casa di Fiorano.

Sainz invece brucia i tempi, in pista già di lunedì prima dei test

Chi invece non perderà tempo sarà Carlos Sainz. Lo spagnolo dopo aver avuto il nullaosta dalla Ferrari per partecipare ai test di Abu Dhabi già sulla sua prossima monoposto del 2025, prenderà parte anche alla giornata di filming day della Williams prevista il giorno prima dei test.

La Williams ha infatti deciso di prenotare la pista di Yas Marina per il giorno successivo al Gran Premio di Abu Dhabi, lunedì, per utilizzare il secondo dei giorni di riprese consentiti per la stagione. Si tratta di 200 chilometri di corsa, ovvero circa 35 giri del circuito. Non tanti ma sufficienti per lo spagnolo per prendere confidenza col sedile e con la monoposto di Groove prima dei test del giorno dopo.