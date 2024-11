F1, Leclerc pizzica ancora Sainz: poi messaggio chiaro a Hamilton in ottica Ferrari e Verstappen

Charles Leclerc dopo il Gran Premio di Las Vegas molto intenso per lui ha affidato ai social le sue emozioni con qualche messaggio implicito ed esplicito a Verstappen, Hamilton e l'amico-nemico Sainz

La Formula 1 corre veloce in questo finale di stagione. Nemmeno il tempo di archiviare il Gran Premio di Las Vegas e il quarto titolo conquistato in anticipo da Verstappen che è tempo di rimettersi in viaggio verso il Qatar dove ci sarà un altro week end di gara, il penultimo con tanto di Sprint. Sulla carovana del circus c’è anche Charles Leclerc intento a digerire la gara nella città dell’azzardo che gli è finita di traverso. Il post social del monegasco contiene tanti messaggi, impliciti ed espliciti che riguardano proprio Max ma anche il dissidio con Sainz e il futuro con al fianco Hamilton.

Leclerc: dalla partenza magica allo “scontro” con Sainz

Dalle stelle alle stalle il Gp di Las Vegas di Charles Leclerc. Il monegasco è partito alla grande dalla quarta piazza bruciando in un amen sia Gasly che Sainz. Poi ha osato troppo cercando un sorpasso a Russell che ha stressato le sue gomme. Nella seconda parte il “dissing” con Carlos Sainz. Che dapprima ci ha messo due giri a lasciarlo passare, peraltro con Hamilton alle calcagna.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fonte:

Poi lo “screwjob” di Sainz: Leclerc si ferma per il 2° pit, riceve rassicurazioni dal suo ingegnere Bryan Bozzi che Sainz non lo passerà, ed invece lo spagnolo con gomme in temperatura, attacca e infila Charles. Che chiude ai piedi del podio alle spalle di Carlos.

Appena tagliato il traguardo scoppia il putiferio: Leclerc furibondo si sfoga in radio, e prosegue nelle dichiarazioni post gara. La polemica non accenna a placarsi e la stampa spagnola, per ovvie ragioni campanilistiche protettiva verso il suo connazionale ha aspramente contrattaccato prendendo di mira la Ferrari e lo stesso Leclerc.

Leclerc pizzica Sainz e pensa ad Hamilton e Verstappen: il post tradisce le emozioni

A freddo come tutti o quasi i piloti di Formula 1, Charles Leclerc ha consegnato ai social il suo mood dopo la gara a Las Vegas. A cominciare dalle congratulazioni per il campione del mondo Verstappen: “Prima di tutto, un enorme complimenti a Max per il suo 4° titolo, pienamente meritato”.

Per quanto riguardo i contrasti con Sainz, Leclerc non lo menziona minimamente ma una frase lascia trasparire i sentimenti e le emozioni del monegasco che forse indirettamente tira un’altra frecciata allo spagnolo quando scrive: “Ora mancano solo 2 gare, devo massimizzare tutto dalla mia parte per provare a prendere quella P2 nel campionato piloti e nel titolo costruttori. Andiamoooo!”

Qualcuno potrebbe leggere in quel “massimizzare tutto dalla mia parte” un riferimento alla frase pronunciata nel dopo Gp di Las Vegas quando Charles visibilmente furioso con Sainz ha detto: “Da ora in poi penserò solo a me stesso”.

E poi scrollando tra le foto postate e scelte per il suo week end di gara nella città dell’azzardo Leclerc ne ha messa una mentre è sorridente con Lewis Hamilton nel paddock, unico altro pilota presente nel book caricato su Instagram. Un chiaro riferimento alla coppia della Ferrari che verrà nel 2025 quando il 7 volte campione del mondo prenderà il posto proprio di Sainz.