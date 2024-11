Leclerc spiega sfogo contro Sainz: ora conto solo su di me. Lo spagnolo: abbiamo fatto un casino ma a voi non dico niente

Il pilota monegasco via radio ha attaccato duramente il compagno di scuderia, Vaisseur crede ancora nella possibilità di vincere mondiale costruttori

Come Prost e Vettel, Max Verstappen chiude quinto il GP di Las Vegas e conquista con due gare di anticipo il suo quarto titolo mondiale. E’ uno-due Mercedes, con Russell che precede Hamilton e Sainz. Quarto Leclerc, con la Ferrari che guadagna sulla McLaren nel Costruttori: Norris chiude sesto con il giro veloce, Piastri è settimo. Il Mondiale torna il 29 novembre in Qatar ma a far discutere è anche la polemica via radio tra Leclerc e Sainz.

Vaisseur fa catenaccio su sfogo Leclerc

Il team principal Ferrari Vaisseur ammette i problemi iniziali: “Abbiamo faticato tanto, perdevamo alla fine dello stint due secondi a giro, ed è frustrante per i piloti: abbiamo perso tutto all’inizio ma abbiamo fatto il meglio che si potesse fare, non ci aspettavamo una Mercedes così veloce, volavano dall’inizio alla fine. Il mondiale costruttori è possibile, concentriamoci sulla prossima, non è la pista migliore per noi ma dobbiamo concentrarci. Il passo aveva alti e bassi, dobbiamo lavorarci. La partenza è sempre una fase difficile, le gomme sono fredde, non c’è aderenza, ma quel tipo di situazione che si è verificata non era prevedibile”. Catenaccio sullo sfogo di Leclerc contro Sainz: “Non ho parlato con nessuno dei due”.

Leclerc è ancora arrabbiato

E’ ancora un po’ deluso Leclerc a fine corsa, ce l’ha sempre con Sainz. Non lo dice chiaramente ma fa capire che è stato tradito un patto: “Non andrò nel dettaglio, non sono contento perché ci sono cose che ci diciamo e oggi sono andate diversamente, siamo arrivati terzo e quarto e va bene così, ora so che devo contare solo su di me, mi concentro solo su di me e proviamo a massimizzare tutto”. Parole chiarissime con cui si smarca dal compagno di scuderia.

La risposta di Sainz

Arriva a stretto giro la risposta dello spagnolo, lapidaria: “Non ne parlo con voi, ne parlo con lui direttamente, sono cose tra me e lui, non mi piace parlarne a voi. Non cerco colpevoli, io volevo lasciar passare Leclerc, abbiamo fatto un casino, le cose non sono andate bene nè per me nè per lui, non era una situazione facile da gestire ma non voglio parlarne davanti alle telecamere”

Verstappen racconta il trionfo

E’ stato molto calcolatore in gara il neo campione del mondo Verstappen che spiega: “Ho cercato di superare chi stava davanti, poi ho provato a difendermi ma senza esagerare. Sono fiero delle prestazioni fatte in stagione, la macchina è stata molto veloce all’inizio, sono contento di come ho gestito i momenti difficili”.