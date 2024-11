F1 GP Las Vegas diretta live: problema graining, tutti ai box. Russell torna in testa, Ferrari nel traffico

Cronaca in diretta

Si corre sul circuito cittadino di Sin City per la seconda volta nella storia. George Russell ha timbrato la pole position davanti a Carlos Sainz e a un sorprendente Pierre Gasly. Quarta piazza per l'altra Ferrari di Charles Leclerc, che precede Max Verstappen e Lando Norris.

Lotta serratissima, invece, nel Mondiale Costruttori, dove prosegue il duello tra McLaren e Ferrari. La scuderia di Woking vanta 593 punti in classifica, mentre la Ferrari insegue a quota 557. Attenzione però anche alla Red Bull, in terza posizione con 544 punti.

GIRO 10. Arriva la penalità di 5" per Piastri per la falsa partenza segnalata in precedenza. Richiamato ai box anche Sainz. Entrambe le Ferrari sono letteralmente crollate dopo una manciata di giri con la gomma media. Leclerc è rientrato al 16esimo posto, davanti a Norris.

GIRO 13. Sainz, Leclerc e Norris sono impegnati in una lunga serie di sorpassi a centro-gruppo. Le due Ferrari sono ora settima e ottava, davanti alla McLaren. Sosta anche per Russell e Hamilton, che rientra alle spalle di Norris.

La Formula 1 torna in pista per il GP di Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale 2024. C’è la Mercedes di Russell in pole position con la Ferrari di Sainz in prima fila mentre Leclerc parte quarto davanti a Veratappen che precede Norris e che avrà il primo match point iridato. La classifica piloti è attualmente così composta:

Max Verstappen (393 pt.) Lando Norris (331 pt.) Charles Leclerc (307 pt.) Oscar Piastri (262 pt.) Carlos Sainz Jr. (244 pt.)

Sarà la Mercedes di George Russell a partire in pole position nel Gp di Las Vegas, beffata la Ferrari di Carlos Sainz che aveva fatto un gran giro, si prende la prima fila e manca la pole per soli 93 millesimi. Al terzo posto incredibile per la sempre meno sorprendente Alpine di Gasly che partirà davanti all’altra rossa di Charles Leclerc. Terza fila per Verstappen e un deludente Norris con la McLaren. Grave errore per Hamilton che puntava decisamente alla pole ma ha sbagliato in entrambi i time attack del Q3.

Il Gran Premio di Las Vegas si disputa sul Las Vegas Street Circuit. Sono previsti 50 giri. Partenza in programma alle 7.00 di domenica 24 novembre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. George Russell 1:32.312

Mercedes 2. Carlos Sainz 1:32.410

Ferrari 2ª fila 3. Pierre Gasly 1:32.664

Alpine 4. Charles Leclerc 1:32.783

Ferrari 3ª fila 5. Max Verstappen 1:32.797

Red Bull 6. Lando Norris1:33.008

McLaren 4ª fila 7. Yuki Tsunoda 1:33.029

RB 8. Oscar Piastri 1:33.033

McLaren 5ª fila 9. Nico Hülkenberg 1:33.062

Haas 10. Lewis Hamilton 1:48.106

Mercedes 6ª fila 11. Esteban Ocon 1:33.221

Alpine 12. Kevin Magnussen 1:33.297

Haas 7ª fila 13. Guanyu Zhou 1:33.566

Kick Sauber 14. Franco Colapinto 1:33.749

Williams 8ª fila 15. Liam Lawson 1:34.257

RB 16. Sergio Perez 1:34.155

Red Bull 9ª fila 17. Fernando Alonso 1:34.258

Aston Martin 18. Alex Albon 1:34.425

Williams 10ª fila 19. Valtteri Bottas 1:34.430

Kick Sauber 20. Lance Stroll 1:34.484

Aston Martin