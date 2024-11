Colapinto rischia di non correre, Sainz: non ci basta mondiale costruttori. Leclerc: un disastro

Il pilota argentino dovrà sostenere una nuova visita domani dopo l'incidente, Vaisseur ci crede: qui non siamo a Montecarlo, si possono fare sorpassi

Con uno sprint da campione George Russell si prende la pole position a Las Vegas: in prima fila anche Carlos Sainz anche se la vera sorpresa è il terzo posto di Gasly che ha preceduto l’altra Ferrari di Leclerc, Verstappen e Norris. Solo 8° Piastri con l’altra McLaren. Hamilton 10°. Brutto incidente di Colapinto, che va a muro a fine Q2: pilota ok ma Williams distrutta. Il pilota argentino dovrà essere nuovamente valutato e solo domani si saprà se potrà correre anche se dopo il botto è uscito con le sue gambe. Le voci dei protagonisti.

Russell si gode la pole

E’ la quarta pole in carriera per Russell, la terza in stagione, un risultato che ha stupito anche il pilota delle Mercedes: “Non pensavo di andare così forte. Non ci aspettavamo la pole e di essere così veloci, è stata una sorpresa ma quando abbiamo avuto la macchina da pole l’abbiamo centrata. Sapevo che l’ultimo tentativo del Q3 sarebbe stato decisivo. Abbiamo fatto delle buone qualifiche ultimamente, ora dobbiamo convertirla in un successo: siamo stati veloci nel weekend, ho avuto un piccolo spavento in avvio e pensavo di non riuscire a tagliare il traguardo in tempo ma è andata bene. Avevo fiducia, sapevo di poter fare un giro pulito, la pole è fantastica ma non dà punti, ora vediamo cosa succederà domani, sarà una gara lunga e dobbiamo essere lì fino alla fine”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sainz non si accontenta del Mondiale costruttori

Carlos Sainz l’anno scorso ebbe una penalità su questo circuito, stavolta è andata meglio con la prima fila: “E’ stata una qualifica dura e combattuta, sono contento, anche l’anno scorso ero secondo poi sono stato penalizzato, stavolta penso di poter far meglio. Possiamo lottare per le prime posizioni ed abbiamo la possibilità di vincere, la strategia sarà diversa. Siamo fiduciosi, possiamo lottare per la vittoria perché in gara siamo competitivi. La strategia sarà diversa. La Mercedes è migliore nello scaldare le gomme. Dobbiamo vincere, non ci basta stare davanti alla McLaren per il Costruttori. In Qatar faticheremo, quindi è necessario vincere”

Vaisseur: Non siamo a Monaco, qui si sorpassa

Se Gaslin è entusiasta (“è la mia prima volta ed è incredibile, non pensavo al podio in qualifica, tanta adrenalina e tante emozioni, sono felicissimo, dopo l’incidente sono riuscito ad azzeccare la ripartenza speriamo di poter stare lassù anche domani”) Vaisseur non si scompone: “Sappiamo che andiamo meglio in gara che in qualifica, ora dobbiamo completare l’opera, i sorpassi sono possibili, dobbiamo mantenere le gomme in buone condizioni”. Vedere Sainz davanti a Leclerc non gli fa effetto: “Non sono sorpreso bisognava mettere la giusta temperatura alle gomme, non è stato facile trovare il giusto assetto, Leclerc ha avuto più problemi ma non siamo a Monaco, sarà possibile superare domani, non firmo per ripetere il risultato di oggi, dobbiamo spingere per ottenere di più”.

Il primo settore resta il tallone d’Achille di Leclerc: “Peccato, su più giri siamo più forti, Carlos ce la faceva io mai, un disastro, deludente davvero, ho provato a lavorarci ma non ho trovato la strada giusta, sono dettagli difficili da capire, succedono cose strane, spero di essere più nel ritmo della gara domani, dobbiamo stare davanti come in Brasile, secondo e quarto davanti alle McLaren non è un brutto risultato ma domani dobbiamo puntare più in alto”