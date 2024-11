F1, Sainz team radio di fuoco: "Svegliatevi". Pasticcio box Ferrari al Gran Premio di Las Vegas

Carlos Sainz infuriato col box Ferrari che non era pronto per il pit stop, team radio di fuoco dello spagnolo durante il Gran Premio di Las Vegas, cosa è successo

Un Gran Premio di Las Vegas difficile per la Ferrari che partiva in prima fila con Carlos Sainz e con velleità di vittoria specie dopo la magica partenza di Charles Leclerc. Poi le cose si sono complicate e nella seconda metà di gara è arrivato un pasticcio ai box con lo spagnolo che ha saltato il secondo pit stop di un giro sfogando tutta la sua rabbia via radio col muretto rosso.

Gp Las Vegas: la Ferrari e Sainz la combinano grossa

Gara difficile per le Ferrari che speravano e pensavano di vincere invece hanno dovuto fare i conti con il graining aggressivo sulla SF-24 a differenza della Mercedes che volava letteralmente in questo week end e in gara in particolare. Al giro 28 poi è successo il patatrac.

Dopo il primo pit stop anticipato con le gomme medie per tutti, Carlos Sainz è andato in difficoltà anche con le gomme hard, dapprima ha dovuto cedere la posizione al compagno Leclerc e poi è stato richiamato ai box per il secondo pit stop. E’ il giro 28, Sainz ha alle spalle Hamilton e si prepara al pit ma all’ultimo momento salta la corsia box e torna sul traguardo per completare un altro giro senza fermarsi.

Team radio furente di Carlos Sainz: “Svegliatevi”

Carlos Sainz completa un altro giro con gomme usate e perde ulteriore tempo sui diretti avversari, soprattutto Hamilton con cui era in gara. Ed allora apre il collegamento radio e si sfoga col suo ingegnere di pista Riccardo Adami:

SAINZ : “Cosa è successo?!”

: “Cosa è successo?!” ADAMI : “Non eravamo pronti”

: “Non eravamo pronti” SAINZ: “Svegliatevi ragazzi! Dai!”

Nel finale però le Ferrari col secondo set di gomme hard hanno chiuso in crescendo con entrambi i piloti che sono riusciti a tornare sulla Red Bull di Verstappen e passarlo. Per Sainz a parziale risarcimento dell’arrabbiatura un buon podio e tanti punti recuperati dalle rosse sulle McLaren nel Mondiale Costruttori.