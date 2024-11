F1, Ferrari vicino alla McLaren. Verstappen come Prost e Vettel. Classifica piloti e costruttori dopo Las Vegas

Successo di tutto nel Gp di Las Vegas ma soprattutto quarto titolo mondiale vinto da Max Verstappen e la Ferrari che rimonta sulla McLaren. Le classifiche complete piloti e costruttori

Max Verstappen continua a scrivere la storia della Formula 1. Quarto mondiale vinto dal pilota olandese. All’olandese è bastato arrivare quinto nel Gran Premio di Las Vegas vinto da Russell su Hamilton e sulle Ferrari di Sainz e Leclerc per laurearsi per la quarta volta di fila campione del mondo. Come altri due grandi piloti del passato più o meno recente, Alain Prost e Sebastian Vettel che come lui li ha vinti consecutivamente e con la Red Bull.

Nonostante non sia arrivata la vittoria la Ferrari va via da Las Vegas con un ottimo bottino di punti che le permette di rosicchiare diversi punti alla McLaren oggi incolore e arrivare in scia alle monoposto papaya nel mondiale costruttori.

La cronaca e il report del GP di Las Vegas

F1, classifica piloti dopo Las Vegas: Verstappen è tetra campione

Col 5° posto a Las Vegas, Max Verstappen è matematicamente campione del mondo. Questo nonostante Lando Norris abbia beccato il punto addizionale per il giro veloce. Troppi 63 punti a due gare più una Sprint dalla fine.

Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 403 punti CAMPIONE DEL MONDO Lando NORRIS (McLaren) – 340 punti Charles LECLERC (Ferrari) – 319 punti Oscar PIASTRI (McLaren) – 268 punti Carlos SAINZ (Ferrari) – 259 punti

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori dopo Las Vegas

Col terzo posto di Sainz e il quarto di Leclerc con le McLaren solo 6° e 7° con Norris e Piastri la Ferrari va a -24 dalla McLaren a due gare dalla fine più una Sprint.

McLaren – 608 punti Ferrari – 584 punti Red Bull – 555 punti Mercedes – 425 punti Aston Martin – 86 punti

F1, da un deserto all’altro: subito Gp del Qatar

Campionato di Formula 1 2024 agli sgoccioli. Il calendario del Mondiale 2024 prevede subito un’altra gara, il GP del Qatar già nel prossimo fine settimana, sarà la penultima tappa prima della chiusura di Abu Dhabi.