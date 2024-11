Scintille Ferrari: Sainz egoista, lo sfogo radio di Leclerc. Bufera web su Carlos, retroscena ordini di scuderia

Clima teso in casa Ferrari dopo il Gran Premio di Las Vegas: Leclerc e Sainz ai ferri corti per la condotto dello spagnolo in gara che non ha rispettato gli ordini di scuderia e sul web è bufera

Il Gran Premio di Las Vegas terzultima prova del Mondiale di F1 che ha laureato Max Verstappen per la quarta volta campione del mondo lascia strascichi in casa Ferrari. Scintille tra i due piloti Carlos Sainz e Charles Leclerc. Che più volte si sono ingarellati nel tentativo di inseguire le imprendibili Mercedes. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il sorpasso da parte dello spagnolo dopo il secondo pit stop del monegasco rientrato in pista con gomme fredde. Leclerc che ha chiuso quarto proprio dietro Sainz non l’ha presa bene e ha sfogato in radio tutta la sua rabbia verso il compagno. Che sul web è stato preso di mira dai tifosi ferraristi.

Polveriera Ferrari: cosa è successo a Las Vegas tra Sainz e Leclerc

Praticamente hanno gareggiato l’uno contro l’altro dal primo all’ultimo giro contendendosi, prima illusoriamente la vittoria, poi il podio dietro l’imprendibile Mercedes. E quando questo succede di solito Carlos Sainz e Charles Leclerc finiscono per “litigare” in pista e fuori. Las Vegas non ha fatto eccezione

Leclerc è stato autore di una partenza magica, ha passato anche Sainz mettendosi all’inseguimento di Russell. Charles ha chiesto però troppo alle sue gomme finendo con l’andare in burnout con le gomme affondate dal graining. Prima di metà gara i due hanno avuto il primo “scorno”. Leclerc con gomme più fresche arriva dietro Sainz con Hamilton alle calcagna. Nonostante l’ordine di scuderia di far passare il monegasco, lo spagnolo oppone resistenza per un paio di giri chiedendo a gran voce di rientrare ai box per un cambio che dovrà ritardare pure di un altro giro per un pasticcio Ferrari. Lo swap arriva solo in curva 5 ma dopo che entrambi hanno perso parecchi secondi.

Ma il bello, anzi il peggio deve ancora venire. Nel finale, dopo il secondo pit stop, Bryan Bozzi comunica a Leclerc che Sainz resterà alle sue spalle, allo spagnolo viene ordinato via radio di non attaccare Charles, avendo quest’ultimo gomme più fresche e da gestire in aria pulita. Cosa che puntualmente non avviene: Sainz ha le gomme in temperature, attacca e infila Leclerc. Entrambi nel finale riescono a passare Verstappen: Carlos va sul podio, Charles no.

Il team radio di fuoco di Leclerc a fine gara contro Sainz

Il primo team radio di un Leclerc furibondo col compagno arriva appena dopo che Sainz lo passa disattendendo gli ordini di scuderia di mantenere le posizioni: “La prossima volta magari provate a dirglielo in spagnolo”.

A fine gara poi, una volta tagliato il traguardo, Leclerc si sfoga con diverse parolacce in radio:

Bozzi : “Raccogli gomma per favore”.

: “Raccogli gomma per favore”. Leclerc : “Certo, tutto quello che vuoi. Come sempre. Ho fatto il mio lavoro. Il fatto di essere corretto però mi fot*e ogni ca**o di volta. Non si tratta di essere educati, ma di essere rispettosi. So che devo stare zitto, ma a questo punto è sempre la stessa storia, oh mio Dio”.

: “Certo, tutto quello che vuoi. Come sempre. Ho fatto il mio lavoro. Il fatto di essere corretto però mi fot*e ogni ca**o di volta. Non si tratta di essere educati, ma di essere rispettosi. So che devo stare zitto, ma a questo punto è sempre la stessa storia, oh mio Dio”. Bozzin cerca di placare senza riuscirci l’ira di Charles: “Hai fatto la cosa giusta per il team”.

cerca di placare senza riuscirci l’ira di Charles: “Hai fatto la cosa giusta per il team”. Leclerc: “Raccogli un po’ quello che ca**o vuoi, eh la radio è accesa. Mi dispiace”.

Leclerc vs Sainz, il web prende posizione e scarica lo spagnolo

La delusione, la rabbia e la frustrazione era palese anche sul viso e nelle parole di Charles Leclerc. Nelle interviste post gara anche Carlos Sainz ha risposto per le rime con quell’eloquente: “Io non mi apro in radio (riferendosi alle lamentele del compagno, ndr) e non parlo ai media perché non mi piace, non è una bella cosa da fare”.

La polemica tra i due ferraristi si sposta dalla pista di Las Vegas ai circuiti virtuali dei social dove Sainz è stato preso di mira dai tifosi della Ferrari che lo hanno apostrofato in diversi modi definendolo “egoista”. Qualcuno è stato ancora più esplicito: “Per fortuna tra due gare questo se ne va” e ancora: “Non vedo l’ora che se ne vada alla Williams, quello è il suo posto”, e poi un altro tifoso: “Parla lui che quando ha dietro Leclerc chiede di non farlo passare e quando ce l’ha davanti vuole lo swap, corre sempre a convenienza. Basta Carlos, togliti la tuta rossa e vattene!”.

Certo non mancano nemmeno i tifosi che difendono Sainz considerando l’atteggiamento di Leclerc troppo esasperato: “Quando arriva dietro ha sempre da lamentarsi” e altri che dicono: “L’anno prossimo voglio proprio vedere se si lamenterà con Hamilton”.