Il Real Madrid lascia Mbappè solo allo stadio e va via senza di lui dopo la vittoria sul Borussia: il retroscena

Il francese ha avuto un problema col test antidoping e le merengues non lo hanno aspettato, la gioia di Gonzalo che ora sogna la Scarpa d'oro

Il Real Madrid ha vissuto una situazione insolita dopo la partita vinta contro il Borussia Dortmund. I Blancos si sono qualificati – sia pur col fiatone e grazie al miracolo di Courtois al 99′ – e i giocatori hanno gradualmente lasciato lo stadio per salire sull’autobus e dirigersi verso l’aereo che li avrebbe riportati a West Palm Beach, Miami , la loro base per questo Mondiale per Club, ma mancava un giocatore.

Mbappè resta allo stadio

Con l’intera squadra già sul pullman e Florentino Pérez in auto, il club madrileno è partito senza Kylian Mbappé. L’attaccante francese ha impiegato più tempo del previsto per sottoporsi a un test antidoping e l’intera squadra ha lasciato il MetLife Stadium senza di lui. Il Real Madrid è uscito alle 19:30 (ora locale) e Kylian ha lasciato lo stadio alle 20:28 , quasi un’ora dopo che l’intera squadra se n’era andata. L’attaccante è stato accompagnato da un membro del club e portato via a bordo di un’auto nera, scortato da cinque volanti della polizia.

Lo scherzo a Rodrygo

Non sono mancate altre curiosità dopo Real-Borussia. Vinicius e Militao hanno giocato ad esempio uno scherzo a Rodrygo. I tre brasiliani sono andati insieme all’autobus… ma Vinicius e Militao hanno lasciato il loro connazionale da solo dietro il mezzo (evitando così la stampa). Rodrygo, quando se ne è accorto, non ha avuto altra scelta che ridere.

La gioia di Gonzalo

Chi è stato invece felice di parlare con i giornalisti è stato Gonzalo García che continua a guadagnarsi un posto da titolare nel Real Madrid in questo Mondiale per Club e a essere un giocatore chiave per la formazione della prossima stagione. Contro il Borussia Dortmund, un altro gol e fanno quattro in questo Mondiale. “Sta sfruttando la sua opportunità”, ha detto Xabi al termine della partita, orgoglioso di ciò che il suo attaccante sta realizzando.

Anche Gonzalo è esultante, ma rimane coi piedi per terra, pronto a dare il massimo a seconda dei minuti che Xabi Alonso gli concederà. Il nuovo Joselu? Perché no. Il giocatore è pronto ad assumere quel ruolo. “Sì, posso interpretare il ruolo di Joselu. Quello che sto facendo era impensabile. Arda mi ha fatto un regalo dolce, come Trent l’altro giorno. Arda e io ne avevamo parlato. Dovevo solo spingerlo in rete”. Gonzalo ora sogna di vincere la Scarpa d’oro, cosa su cui nessuno avrebbe scommesso all’inizio della competizione. Una vittoria personale di Xabi Alonso, che senza dubbio lo conosceva molto bene anche prima che arrivasse a Valdebebas.