Real Madrid, giallo Mbappé: dimesso dall'ospedale ma il virus l'ha debilitato, Mondiale ancora a rischio

L'attaccante francese è tornato in ritiro con la squadra ma non ha ancora ripreso gli allenamenti, le sue condizioni verranno monitorate costantemente

Che possa giocare domani contro il Pachuca è escluso ma è tutto il Mondiale per club che è sembra diventato a rischio per Kylian Mbappé. Il Real Madrid aveva riferito che la superstar francese era stata ricoverata in ospedale per “gastroenterite acuta” e che il suo ricovero si era reso necessario “per vari esami e cure appropriate” ma resta un piccolo giallo.

Mbappè messo ko da un virus

Mbappé ha sofferto di complicazioni nel pomeriggio e nella serata di ieri a Palm Beach. L’attaccante è stato escluso dalla squadra contro l’Al Hilal e non era nemmeno presente all’Hard Rock Stadium di Miami. Ieri mattina non era nemmeno abbastanza in forze per riprendere le normali attività o fare esercizi leggeri, proprio come non era riuscito a fare in allenamento prima. Invece di migliorare la febbre e i problemi gastrointestinali che stava riscontrando, le sue condizioni sono solo peggiorate.

La terapia d’urto somministrata dallo staff medico del club non ha avuto l’effetto desiderato e la decisione di ricoverarlo è stata presa mercoledì sera. Ha dormito in una struttura che, per motivi di privacy, non è stata resa nota. Tuttavia, il Madrid ha annunciato poco dopo le 22:00 in Spagna e le 16:00 a Miami che Mbappé era stato dimesso ed era tornato in ritiro con la squadra ma le sue condizioni restano precarie.

Futuro in bilico per Mbappè

La partecipazione del giocatore alla seconda partita del Mondiale per Club contro il Pachuca, che era già seriamente in dubbio, sembra ancora più complicata per non dire impossibile, come ha lasciato intendere lo stesso Xabi Alonso al termine del pareggio contro l’Al Hilal. Resta da vedere se l’attaccante si allenerà in qualche modo nei prossimi giorni e come reagirà alle cure ma al momento è ko.