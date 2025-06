Kylian Mbappé ricoverato in ospedale, l'annuncio del Real Madrid sulle sue condizioni: Mondiale per club a rischio

Il campione francese del club spagnolo ha incominciato ad accusare i primi sintomi qualche giorno fa senza migliorare, nonostante lo stop forzato: la versione del Real Madrid

Kylian Mbappé è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, anche se dalle prime informazioni il quadro sempre più rassicurante di quel che appariva in una prima fase. Il giocatore soffre di una gastroenterite acuta ed è stato ricoverato per vari accertamenti e essere sottoposto a cure specifiche che dovrebbero risolvere a breve la sua situazione.

Il Real Madrid lo ha annunciato con un referto medico ufficiale da Palm Beach, dove la squadra si trova e si allena da sabato scorso in vista dei prossimi appuntamenti con il Mondiale per club.

La ricostruzione del malessere accusato da Mbappé

Secondo la prima ricostruzione, Mbappé ha iniziato ad accusare i primi sintomi dopo l’allenamento di lunedì scorso, 48 ore prima della partita contro l’Al Hilal, e da allora non solo non ha potuto allenarsi ma pare non sia riuscito ad allontanarsi dalla sua stanza.

Kylian era stato isolato nella sua camera d’albergo dal 16 giugno scorso, evitando in questo modo che avesse contatti con i suoi compagni del Real Madrid (impegnati nel torneo) ma senza migliorare tant’è che è stato poi costretto a questo ricovero che lo ha aiutato a individuare le cause del suo malessere e le terapie.

Poco fa, nel pomeriggio di giovedì 19 giugno, la decisione della società (riportata da Marca e i principali media iberici) di rendere pubblica la situazione dell’attaccante del club e della Nazionale francese.

La decisione del Real Madrid

Xabi Alonso aveva dichiarato martedì, prima della partita, che avrebbe aspettato Mbappé fino all’ultimo momento, ma il francese non ha nemmeno potuto viaggiare con i suoi compagni per assistere alla partita dagli spalti. È rimasto in hotel a riposare e anche in questa circostanza pare non abbia trovato giovamento.

Visto che i progressi di Mbappé non si sono rivelati quelli attesi, il Madrid ha quindi deciso di trasferirlo in una struttura per ulteriori controlli e accertamenti medici e cure più appropriate. Da ciò l’esclusione – inevitabile – dalla seconda partita del torneo contro il Pachuca.

L’esclusione e l’incognita sulla ripresa

Le condizioni in cui si gioca il Mondiale, con 35 gradi e un’umidità del 70%, non favoriscono inoltre la possibilità che il campione francese del Real possa rientrare rapidamente in campo una volta ripreso a causa dell’inevitabile stato in cui versa, evidentemente debilitato.

Qualora tornasse in forma, converrebbe rischiare Mbappé già provato da una forma così devastante per questo torneo e in un ambiente già poco adatto a quanti come il giocatore hanno patito le conseguenze di un simile impatto fisico.