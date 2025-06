Real Madrid-Al Hilal, moviola: gol annullato e rigore negato, poi il miracolo allo scadere per Inzaghi

La prova dell’arbitro Tello nella gara del Mondiale per club a Miami, il fischietto argentino ha ammonito 4 giocatori

Facundo Tello, la scelta per Real-Al Hilal, è un arbitro 43enne di Bahía Blanca, che ha partecipato al Mondiale del 2022 in Qatar. Negli ultimi anni il fischietto argentino ha avuto un calendario fitto di impegni: ha partecipato a Euro 2024 in Germania, alla OFC Champions League, alla Saudi Pro League (dove ha diretto due partite per l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo) ed è stato anche incaricato delle finali della Recopa Sudamericana 2024 e della Copa Libertadores dello stesso anno, in cui il Botafogo è stato incoronato campione contro l’Atlético Mineiro allo stadio Monumental. Più recentemente, Tello ha diretto la finale del Torneo Apertura 2025, sostituendo Nicolás Ramírez, infortunatosi prima della partita, nella vittoria per 1-0 del Platense contro l’Huracán allo stadio Madre de Ciudades di Santiago del Estero. Ha anche diretto la vittoria del Brasile sul Paraguay nelle qualificazioni sudamericane.Vediamo come se l’è cavata ieri all’Hard Rock stadium di Miami.

I precedenti tra le due squadre

Un sol precedente tra i due club, il successo per 5-3 delle merengues, risalente al febbraio 2023

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Belatti e Chade con il messicano César Ramos come quarto uomo, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: Vinicius (R), Ruben Neves (A), Al Qathani (A), Al Harbi (A)

Real Madrid-Al Hilal, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 13′ contatto in area del Real Madrid su Renan Lodi, l’arbitro lascia correre. Al 16′ il primo giallo, è per Vinicius per simulazione. Al 19′ gol del Real: Malcom serve Renan Lodi che batte in diagonale Courtois, ma il guardalinee alza la bandierina: è fuorigioco e la rete viene annullata. Al 39′ trattenuta di Asencio su Marcos Leonardo che gli era sfuggito via, per l’arbitro è rigore che Ruben Neves trasforma. Finale incandescente nella ripresa.

All’87’ proteste del Real Madrid, Fran Garcia riceve una manata dentro l’area e si lamenta vistosamente con l’arbitro che non concede il penalty mentre viene ammonito Ruben Neves. Richiamato all’on field review il fischietto argentino ammonisce Al Qathani e concede il rigore al Real che però Valverde si fa parare dal portiere. Nel recupero viene ammonito anche Al Harbi per una trattenuta e al 100′ l’arbitro fischia la fine per la soddisfazione di Inzaghi.