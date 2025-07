Real Madrid-Borussia Dortmund, moviola: nel recupero succede di tutto, 3 gol, rosso, rigore e miracolo

La prova dell’arbitro Abatti a New York nel match dei quarti del Mondiale per club analizzata ai raggi X, il fischietto brasiliano ne ha ammoniti due

Ramon Abatti, l’arbitro brasiliano designato per Real Madrid-Borussia, detiene un record: è stato il primo a mostrare – con le braccia a forma di X – il gesto per far partire il protocollo anti razzismo, disposto dalla FIFA al 74° congresso per episodi di razzismo in campo, cori discriminatori o offese di natura etnica, religiosa o sessuale. L’arbitro è sempre tenuto ad intervenire e con l’esibizione di questo gesto ferma inizialmente il gioco dopo aver appreso di abusi in campo o aver sentito dei cori. Questa interruzione permette subito agli addetti VAR di registrare e catalogare materiale audio/video che possono dare una mano alle indagini e dà indicazioni allo speaker su come muoversi. Era successo proprio al Mondiale per club in Real-Pachuca 3-1. In questo Mondiale aveva aveva arbitrato anche City- Wydad Casablanca 2-0 ma vediamo come se l’è cavata stanotte a New York.

I precedenti tra le due squadre

Real Madrid e Borussia Dortmund si erano affrontate 16 volte in Champions League. Il bilancio è nettamente in favore dei blancos, con 8 vittorie. Cinque i pareggi, tre i successi dei tedeschi. A questi numeri in Champions va aggiunta un’amichevole del 2009 dominata (5-0) dagli spagnoli.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Manis e Alves con il cileno Cristián Garay IV uomo, l’arbitro ha ammonito Pascal Gross, Couto, espulso Huijsen

Real-Borussia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 37′ ed è per Pascal Gross, autore di un brutto intervento su Bellingham. Al 63′ graziato Couto per un intervento molto scomposto su Fran Garcia, che viene colpito alla testa dal ginocchio dell’avversario. L’arbitro lo ammonisce ma ci stava il rosso.

Nei 9′ di recupero finali succede di tutto, il Borussia segna il 2-1 con Beier al 92′, il Real risponde con Mbappè che al 94′ fa 3-1. Al 95′ trattenuta di Hujisen su Serhou Guirassy in area di rigore, rosso e penalty che viene trasformato da Guirassy. Al 99′ una prodezza di Courtois evita i supplementari: passa il Real che affronterà il Psg in semifinale.