F1, Leclerc sbotta su Sainz: "La lite ci è servita". Piloti Ferrari in Qatar dopo la strigliata di Vasseur

Nella conferenza stampa alla viglia del week end del Gp del Qatar, Charles Leclerc torna sulla lite di Las Vegas con Carlos Sainz dopo il confronto col team principal Ferrari, Vasseur

Non poteva non essere la lite di Las Vegas tra Leclerc e Sainz uno degli argomenti caldi del media day e della conferenza stampa della F1 alla vigilia del week end del Gran Premio del Qatar penultima tappa del Mondiale. Particolare attenzione alle risposte dei piloti ferraristi dopo la strigliata di Frederic Vasseur che vuole un team concentrato sulla rincorsa alla McLaren nel Mondiale Costruttori.

Lite Sainz-Leclerc, le parole di Charles in Qatar

Sono passati appena 5 giorni ed è ancora fresca la ferita e la lite tra Charles Leclerc e Carlos Sainz al Gp di Las Vegas. Lo sfogo del pilota monegasco via radio, le parole dette dopo la gara non sono passate ovviamente inosservate. E come non bastasse la bufera che ne è derivata ci ha voluto vedere chiaro Fred Vasseur che prima del Qatar ha voluto guardare in faccia i suoi due piloti e i due ingegneri di pista per chiarire come “non ci sia niente più grande della Ferrari” specie con la possibilità concreta di vincere il Mondiale Costruttori.

A Leclerc in conferenza stampa a Losail è stato chiesto di tornare su quanto successo negli Stati Uniti domenica, la risposta di Charles è stata conciliante: “Quello che è accaduto a Las Vegas è stato discusso e chiarito con Carlos. A volte le cose non vanno come vorremmo ma è importarne è parlarne e solo lavorando di squadra potremo raggiungere l’obiettivo. Ogni questione è stata chiarita”.

Leclerc ha poi aggiunto: “Con Sainz ho un ottimo rapporto, a volte andiamo oltre ma ci comprendiamo bene e non ho dubbi. A volte ci sono cose che servono per resettare tutto. Adesso il nostro unico obiettivo è vincere il mondiale costruttori per la Ferrari”.

Leclerc: “Battere la McLaren è possibile”

La Ferrari è a 24 dalla McLaren nel Mondiale Costruttori. Con due gare più una Sprint proprio a Losail tutto è possibile. Ci credono a Maranello e ci crede Leclerc che inquadra questo obiettivo proprio nel nuovo “patto” con Sainz compagno-nemico a Las Vegas: “Vincere titolo Costruttori è importante per tutti e due, non è una cosa che succede tutti gli anni, abbiamo bisogno l’uno dell’altro”

Sulla carta la pista di Losail non è adattissima alla Ferrari, pare più pista McLaren ma Leclerc è fiducioso sui progressi della monoposto rossa: “Col tempo abbiamo imparato a minimizzare i problemi e massimizzare i nostri punti di forza anche sulle pista in teoria sfavorevoli. La direzione è giusta ma questo non basta. Realisticamente sarà un weekend difficile per noi, ma c’è anche la Sprint e, se metteremo tutto assieme, potrà fare la differenza”.

Leclerc poi a precisa domanda sulla classifica piloti e sul target del secondo posto ancora possibile dietro a Verstappen e davanti a Norris ribadisce un concetto chiaro: “Come ho sempre detto il 2° posto è il primo dei perdenti ma in una stagione non facile come questa arrivare dietro Max sarebbe comunque una buona base per il futuro”.

Il patto per il Mondiale

Lo stesso Turrini nella sua indiscrezione ha riferito che sia Sainz che Leclerc avrebbero accettato di sancire una pace per provare a concludere la stagione nel migliore dei modi. La possibilità di centrare la vittoria nel Mondiale costruttori è di fondamentale importanza per la Ferrari reduce da stagioni molto difficile. La McLaren è al comando della classifica con 608 punti contro i 584 del Cavallino Rampante, una rimonta molto difficile ma non impossibile: le prove in Qatar e ad Abu Dhabi decideranno tutti con Vasseur che spera che la pace tra Leclerc e Sainz duri abbastanza per provarci fino alla fine.

Formula 1: la classifica costruttori