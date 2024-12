F1, Verstappen: "Stupidi idioti". Team radio al veleno di Max contro la FIA ad Abu Dhabi

Vertappen infuriato nel Gp di Abu Dhabi dopo la penalità ricevuta per l'incidente con Piastri: Max insulta i commissari di gara via radio

Incontenibile Max Verstappen. In un modo o nell’altro protagonista. Anche quando sbaglia o quando potrebbe essere in torto. Indiavolato il 4 volte campione del mondo ha chiamato “stupidi idioti” i commissari di gara del Gran Premio di Abu Dhabi che lo hanno penalizzato dopo l’incidente al via con Oscar Piastri che ha stravolto la gara di Yas Marina.

Verstappen tocca Piastri, incidente al via: cosa è successo

Colpo di scena in partenza a Yas Marina. Al via del Gp di Abu Dhabi ultima prova del Mondiale di F1 Max Verstappen alla prima curva attacca Piastri, i due si toccano e finiscono in testacoda. Un incidente che ha stravolto la gara mettendo in serio pericolo il titolo costruttori della McLaren che sembrava in cassaforte dopo la prima fila conquistata in qualifica.

Verstappen che era partito meglio di tutti dalla quarta piazza ha passato sullo slancio Sainz e poi ha provato a infilare anche Piastri in frenata mentre l’australiano della McLaren ha chiuso energicamente la porta, incidente inevitabile tra i due.

Verstappen penalizzato per l’incidente con Piastri

Max è stato subito indagato e poi dopo gli è stata notificata la penalizzazione di 10 secondi ritenendo l’olandese responsabile dell’incidente con Piastri. Piovono penalità: 10” a Max ma anche a Bottas che ha tamponato Perez e allo stesso Piastri che nella foga di rimontare tampona Colapinto. Poi anche a Zhou per falsa partenza.

Verstappen è una furia: “Stupidi idioti”

Verstappen se l’è legata al dito. Già in guerra fredda con la federazione dopo la penalizzazione in Messico, per l’incidente con Norris, in Qatar per il rallentamento in qualifica con Russell e per le note vicende delle parolacce in conferenza, l’olandese campione del mondo è sbottato via radio.

Poco dopo aver scontato la penalità in corsa di 10 secondi, Max è uscito dai box e ha detto via radio sapendo che sarebbe stato ascoltato: “volete darmi 20 secondi? Stupidi idioti!”. Un chiaro riferimento al fatto delle punizioni per il linguaggio inappropriato durante i team radio oltre che nelle conferenza. Una vera e propria sfida verso l’establishment della F1.