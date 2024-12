F1 diretta GP Abu Dhabi live: Ferrari serve un miracolo, McLaren in prima fila

Cronaca in diretta

La Formula 1 torna in pista per l’ultima volta nel GP di Abu Dhabi, appuntamento di chiusura del Mondiale 2024, in cui si deciderà il Mondiale Costruttori tra la McLaren che parte in prima fila con Norris e Piastri e la Ferrari chiamata alla rimonta e all’impresa titanica con Sainz terzo e Leclerc dal fondo dello schieramento e con 21 punti da recuperare. La classifica piloti e costruttori è attualmente così composta:

Max Verstappen (429 pt.) – Campione del Mondo Lando Norris (349 pt.) Charles Leclerc (341 pt.) Oscar Piastri (291 pt.) Carlos Sainz Jr. (272 pt.)

McLaren – 640 punti Ferrari – 619 punti Red Bull – 581 punti Mercedes – 446 punti Aston Martin – 92 punti

Prima fila colorata di papaya a Yas Marina. Lando Norris si prende l’ultima pole position dell’anno e partirà davanti a tutti nel Gran Premio di Abu Dhabi che chiude il Mondiale di F1 2024. Al suo fianco il compagno Oscar Piastri col team di Woking sempre più vicino al titolo costruttori. La Ferrari si difende con il 3° tempo di Carlos Sainz a soli 20 millesimi dalla pole e con una sbavatura nell’ultima curva. Continua invece il week end incubo di Charles Leclerc che si è visto cancellare il miglior tempo in Q2 e si è ritrovato dunque eliminato e con la penalità per il cambio batteria di ieri partirà in fondo alla griglia, ultimo.

Male anche Lewis Hamilton eliminato addirittura in Q1 con un birillo preso sotto la Mercedes nell’ultimo tentativo. Incredibile così come la seconda fila, quarto tempo di Nico Hulkenberg davanti al campione del mondo Max Verstappen. Poi nell’ordine in top ten Gasly, Russell, Alonso, Bottas per la prima volta in Q3 con la Sauber, Perez. Il Gran Premio di Abu Dhabi si disputa sul Circuito di Yas Marina. Sono previsti 58 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 8 dicembre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Lando Norris 1:22.595

McLaren 2. Oscar Piastri 1:22.804

McLaren 2ª fila 3. Carlos Sainz 1:22.824

Ferrari 4. Max Verstappen 1:22.945

Red Bull 3ª fila 5. Pierre Gasly 1:22.984

Alpine 6. George Russell 1:23.132

Mercedes 4ª fila 7. Nico Hülkenberg 1:22.886

Haas*** 8. Fernando Alonso 1:23.196

Aston Martin 5ª fila 9. Valtteri Bottas 1:23.204

Kick Sauber 10. Sergio Perez 1:23.264

Red Bull 6ª fila 11. Yuki Tsunoda 1:23.419

RB 12. Liam Lawson 1:23.472

RB 7ª fila 13. Lance Stroll 1:23.784

Aston Martin 14. Kevin Magnussen 1:23.877

Haas 8ª fila 15. Guanyu Zhou 1:23.880

Kick Sauber 16. Lewis Hamilton 1:23.887

Mercedes 9ª fila 17. Jack Doohan 1:24.105

Alpine 18. Alexander Albon* 1:23.821

Williams 10ª fila 19. Charles Leclerc** 1:23.833

Ferrari 20. Franco Colapinto* 1:23.912

Williams

* Colapinto penalizzato di 5 posizioni per la sostituzione del cambio

** Leclerc penalizzato di 10 posizioni per la sostituzione del pacco batterie.

*** Hulkenberg penalizzato di 4 posizioni per non aver rispettato le istruzioni del Race Director in qualifica.