F1, Sainz si commuove leggendo la lettera d'addio dei tifosi Ferrari: il video è da brividi

Momento di grande emozione per Carlos Sainz alla lettura della lettera d'addio dei tifosi della Ferrari, il video pubblicato dagli account di Maranello è diventato virale, lo spagnolo appare visibilmente commosso alla fine

Ancora poche ore e poi sarà addio. A tutti gli effetti. Ultimi giorni, ultime ore per Carlos Sainz da pilota della Ferrari, sulla carta ancora fino al 31 dicembre. A due giorni dalla scadenza del suo contratto la Scuderia di Maranello ha pubblicato un commovente video in cui lo stesso spagnolo legge una lettera d’addio che i tifosi del cavallino rampante hanno voluto dedicargli dopo 4 anni in rosso. Parole intense, una grande emozione e brividi lungo la schiena per il futuro pilota della Williams.

Ferrari, il buon ricordo lasciato da Sainz

Carlos Sainz ha lasciato il segno in Ferrari. Lo spagnolo è stato “costretto” ad andare in Williams a causa dell’arrivo di Lewis Hamilton in rosso, ma nonostante il dispiacere dei primi mesi l’addio tra Maranello e lo spagnolo ha lasciato intatti gli ottimi rapporti tra le parti. Proprio per questo da più parti si ipotizza un ritorno dello spagnolo a Maranello, magari tra un paio di anni, quando scade il contratto di Hamilton, come già avvenuto in passato per Gerhard Berger e Kimi Raikkonen.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sainz legge la lettera d’addio dei tifosi Ferrari: video da brividi

A due giorni dalla scadenza naturale del suo contratto, la Ferrari ha pubblicato uno dei tanti video d’addio in cui a Carlos Sainz a Maranello viene fatta trovare in una stanza una lettera scritta da alcuni fortunati tifosi della Ferrari sparsi nel mondo. Alcuni pensieri e saluti per dare il giusto omaggio al pilota madrileno che dal 2025 correrà con la Williams.

“Caro Carlos, dopo quattro anni insieme, è difficile trovare le parole per esprimerti quanto ti siamo grati. Sei uno straordinario ambasciatore del Cavallino Rampante, ha mostrato al mondo ciò che vuol dire lottare con cuore e determinazione. Grazie per tutte le tue vittorie in rosso, soprattutto Singapore 2023 unico lampo rosso, in una stagione piena di blu (mondiale dominato dalla Red Bull, ndr)” .

A chiudere il video che la Ferrari ha condiviso sulle sue reti social, arriva la parte dei saluti e dell’addio, anzi un arrivederci: “Ti auguriamo il meglio per continuare la tua grande carriera e raggiungere ottimi risultati. Siamo fermamente convinti che questo non sia un addio, quindi ci vediamo più avanti. Vamos Carlos e come sempre Forza Ferrari“

Ed è lì che Sainz si vede visibilmente commosso e colpito e riesce solo a dire una parola: “Nice” cioè “bello“. Il resto è superfluo. Buena suerte Carlitos!