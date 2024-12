F1, Sainz tornerà in Ferrari: spunta il video della promessa. E Carlos baffi e orecchino si dà alla birra

Sainz ha detto addio alla Ferrari ma in futuro non è da escludere un suo ritorno a Maranello come fecero Berger e Raikkonen. Dopo le parole di Vasseur spunta un video di un tifoso. Intanto Carlos si diverte a mascherarsi da esperto di birra, da guardare!

Sulla carta è un pilota Ferrari fino al 31 dicembre. In pratica ha salutato Maranello lunedì scorso coronando il sogno di guidare una F1 insieme al papà. Nel cuore è ferrarista a vita. Stiamo ovviamente parlando di Carlos Sainz che ha detto addio al cavallino rampante dopo 4 anni per lasciare sedile e volante a Lewis Hamilton. “Non esclude il ritorno” recita una famosa frase del grande Franco Califano. Calza a pennello nel caso dello spagnolo.

Da più parti si parla di un suo “Sainz bis” nel futuro sull’esempio di Berger e Raikkonen. E a proposito spunta il video di un tifoso che ne parla proprio col madrileno che sembra possibilista. Intanto il futuro driver della Williams si è divertito a vestire i panni del mastro birraio in una candid tutta da ridere.

Ferrari, quanti indizi sul ritorno di Sainz in futuro

Carlos Sainz ha lasciato il segno in Ferrari. Lo spagnolo è stato “costretto” ad andare in Williams a causa dell’arrivo di Lewis Hamilton in rosso, ma nonostante il dispiacere dei primi mesi l’addio tra Maranello e lo spagnolo ha lasciato intatti gli ottimi rapporti. Da quando è sceso dalla SF-24 ad Abu Dhabi, il madrileno è stato celebrato in tutti i modi dalla Ferrari, dalla festa a Yas Marina alla giornata dedicata alla famiglia Sainz con padre e figlio sulla F1-75 con cui Carlos ha vinto la sua prima gara in F1, esemplare che gli è stato peraltro donato.

Lo stesso Vasseur in diverse interviste si è detto possibilista su un futuro ritorno di Sainz in Ferrari. Del resto l’età gioca a suo favore. Il contratto di Hamilton con la Maranello è valevole per due anni ma tutto dipenderà da quanto sarà competitivo l’inglese 40enne. Considerando che Sainz ha una clausola in Williams per liberarsi nel caso di una chiamata di un top team non è da escludersi che tra uno o due anni Vasseur non torni a bussare a casa Sainz per riportarlo a Maranello. Come in passato è successo ad altri piloti affidabili come Gerhard Berger e Kimi Raikkonen.

Sainz bis in Ferrari, spunta un video: “Non vendere casa…”

Nelle ultime ore sta circolando un video in rete. E’ stato girato martedì scorso a margine dell’ultima giornata di Sainz con la Ferrari. C’è Carlos che firma gli autografi e un tifoso gli dice: “Carlos, non vendere la casa, non si sa mai…un ritorno, i figli…”. Sainz ha replicato con un sorriso: “Forse ne avrò ancora bisogno dici?”.

Baffi, orecchino e cappellino: Sainz fa la birra!

Per un ritorno di Carlos in Ferrari ci sarà tempo per parlarne. Intanto lo spagnolo si gode le vacanze e il riposo. Prima però si è divertito prendersi gioco di un gruppo di studenti. Un Sainz inedito con baffi, orecchino, occhiali e cappellino si è trasformato in un mastro birraio provetto.

Sainz è stato protagonista di una candid camera girata per uno dei suoi sponsor, il marchio di birra Estrella Galicia. Tuttavia, nonostante il travestimento molti ragazzi lo hanno smascherato. Carlos ha fatto del suo meglio per nasconderlo e tutto si è concluso in modo divertente tra le risate generali.