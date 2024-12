F1, classifica incidenti piloti 2024: Ferrari, Sainz costa 3 milioni, Leclerc meno. Disastro Perez e Williams

Stilata la classifica dei danni causati dai piloti con gli incidenti ai rispettivi team: Sainz è costato parecchio, Leclerc meno alla Ferrari. Perez e i piloti Williams hanno fatto disastri

La stagione di Formula 1 si è conclusa poche settimane fa. Per i team è tempo di bilanci e di conti in tasca. In un Mondiale intenso e lungo 24 GP come quello del 2024 con ben 30 gare comprese le 6 Sprint Race, gli incidenti sono stati tanti. Per qualcuno forse troppi. A far salire il conto salato del carrozziere ci hanno pensato soprattutto i piloti della Williams e Sergio Perez. Gli errori di Sainz sono costati un bel gruzzolo alla Ferrari, meno pesante il conto del meccanico di Leclerc. Mentre è praticamente un tesoretto quello che Pierre Gasly ha restituito all’Alpine di Briatore: nessun incidente, zero! E allora andiamo a vederla questa classifica dei danni causati dai piloti di F1 2024.

Incidente e danni 2024: Ferrari, Sainz quanto mi costi!

Carlos Sainz lascia Ferrari con un conto salato dal carrozziere. Lo spagnolo in più di qualche occasione ha perso la sua SF-24, in particolar modo ricordiamo le uscire di pista in Brasile e a Singapore. I meccanici di Maranello hanno dovuto riparare la sua rossa per quasi 3 milioni di dollari in questo 2024. Più attento, quindi meno errori, meno incidenti e più economico Charles Leclerc che è “costato” in danni solamente poco più di un milione di dollari anche se è andato a muro in un paio di occasioni a Baku e in Ungheria

Gasly record: zero! Perez e i piloti Williams conto salatissimo

Il sogno di tutti i team principal e dei tesorieri delle scuderie di F1. Pierre Gasly è il primo pilota nella storia a non costare nulla in danni. Il francese non ha mai avuto un incidente, certo la rottura del motore a Las Vegas ma non dipendente da un errore di guida. Zero il costo sui conti della Alpine. Liam Lawson è il secondo a costare meno, aiutato anche dal fatto di aver corso meno di metà stagione subentrando a Ricciardo sulla Racing Bulls.

In fondo alla classifica ci sono i due piloti McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, per un’altra gioia regalata a Zack Brown e Andrea Stella dopo il titolo costruttori. Virtuosi per i loro team anche Valtteri Bottas, Lewis Hamilton e Nico Hulkenberg. Anche il campione del mondo Max Verstappen non supera il milione di dollari di danni.

E veniamo alle note dolenti. Ribaltando la classifica in un anno che è stato nero che più nero non si può, Checo Pérez finisce per primeggiare nella classifica peggiore. E’ il pilota che ha danneggiato maggiormente la propria vettura. I suoi continui errori, molti nelle qualifiche, sono costati alla Red Bull qualcosa come quasi 5 milioni di dollari. Forse anche per questo sarà mandato via. Situazione disastrosa in Williams dove Albon, Sargeant e poi Colapinto al suo posto han distrutto più volte la monoposto di Groove tanto da finire i pezzi di ricambio a fine stagione. In tre hanno causato danni per 10 milioni di dollari.

La classifica dei danni causati dai piloti di F1 2024

Checo Pérez (Red Bull): $ 4.861.000 Alexander Albon (Williams): $ 4.664.750 George Russell (Mercedes): $ 3.329.000 Logan Sargeant (Williams): $ 3.008.000 Carlos Sainz (Ferrari): $ 2.876.000 Franco Colapinto (Williams): $ 2.791.000 Yuki Tsunoda (RB): $ 2.159.000 Fernando Alonso (Aston Martin): $ 1.959.000 Lance Stroll (Aston Martin): $ 1.887.000 Kevin Magnussen (Haas): $ 1.420.000 Guanyu Zhou (Sauber): $ 1.419.000 Daniel Ricciardo (RB): $ 1.222.000 Charles Leclerc (Ferrari): $ 1.207.000 Esteban Ocon (alpino): $ 1.005.000 Max Verstappen (Red Bull): $ 910.000 Oscar Piastri (McLaren): $ 575.000 Nico Hulkenberg (Haas): $ 475.000 Lando Norris (McLaren): $ 422.000 Lewis Hamilton (Mercedes): $ 320.000 Valtteri Bottas (Sauber): $ 125.000 Liam Lawson (RB): $ 125.000 Pierre Gasly (alpino): $0

*non figurano in classifica Oliver Bearman (3 gare disputate, una con Ferrari e due con Haas) e Jack Doohan (una gara disputata con Alpine)