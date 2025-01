Atletica: Jacobs comincia da Boston, Furlani da Ostrava. Tamberi è un mistero, nuove accuse per il coach di Marcell

Con il World Athletics Continental Tour Gold parte la stagione indoor del mondo dell’atletica: dopo il post di qualche giorno fa, Gimbo non ha ancora svelato i piani per il futuro

Comincia ad Astana domani la stagione della grande atletica. Dal Kazakistan parte infatti il World Athletics Continental Tour Gold, un tour costituito da 9 meeting che prova a offrire il meglio della stagione indoor. E per tanti azzurri è arrivato il momento di tornare alle gare.

Jacobs riparte da Boston, Fulrani debutta a Ostrava

Non ci saranno azzurri di rilievo nel primo meeting di Astana, la stagione degli azzurri riparte da alcuni appuntamenti in programma in giro per l’Europa con il pesista Zane Weir che sarà in gara Nordhause in Germania, mentre la quattrocentista Alice Mangione che riparte da Nantes. Nel circuito mondiale l’esordio per Zaynab Dosso arriverà il 29 gennaio con il meeting di Belgrado. Una stagione importante per l’azzurra che vuole confermare i suoi progressi e punta a Europei e Mondiali indoor.

Come già anticipato Marcell Jacobs comincia da Boston la sua stagione con una gara in programma il 2 febbraio sui 60 metri e che vedrà anche la presenza dello statunitense Noah Lyles (Marcell ha confermato anche la presenza a New York l’8 febbraio). Esordio 2 giorni per il bronzo olimpico di Parigi, Mattia Furlani, che debutta nel salto in lungo a Ostrava in un meeting che vede anche la presenza di Leonardo Fabbri.

La rivelazione di Oduduru

Arrivano nuove accuse per il tecnico di Marcell Jacobs, Rana Reider. Il tecnico statunitense già al centro di una controversa vicenda giudiziaria è stato accusato dallo sprinter nigeriano Divine Odururu: “Quando ho firmato con la Puma, il mio agente mi ha detto che avrei cambiato allenatore. Ma già prima di entrare nel gruppo mi ha detto che non gli piacevo. Sin dall’inizio ho sempre avuto problemi con lui. Mi ha detto che mi avrebbe pugnalato e ucciso. Mi ha visto vulnerabile e ha capito che nessuno lo avrebbe messo in discussione. Ho capito che mi danneggiava, anche quando si trattava di cure aveva dei preferiti. In tanti si sono lamentati anche se molti poi non vogliono dire nulla pubblicamente”.

Il silenzio di Tamberi

“Forse è il momento di prendere quella decisione”, con questa storia Instagram decisamente criptica Gianmarco Tamberi ha messo in allarme i suoi tifosi. Il saltatore marchigiano non ha ancora sciolto i dubbi riguardo al suo futuro soprattutto in vista di Los Angeles 2028 ma c’è anche chi teme che Gimbo possa scegliere la strada del ritiro. Il silenzio continua anche in vista di questa prima parte di stagione con Tamberi che non ha ancora svelato quale sarà il suo programma né i primi impegni che affronterà.