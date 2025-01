Jacobs pronto a tornare: il 2 febbraio sfida Noah Lyles a Boston sui 60 ma arriva anche la prima rinuncia

Il 2025 si apre con il botto per lo sprinter italiano che lancia la sfida al campione olimpico statunitense ma dal manager arriva anche la conferma del no ai Mondiali indoor di Nanchino

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il 2025 si apre con il botto per Marcell Jacobs che non vuole perdere tempo nella sua marcia di avvicinamento ai Mondiali di Tokyo in programma in estate. Lo sprinter italiano ha infatti annunciato il suo primo impegno del 2025 con la partecipazione al meeting indoor di Boston in programma il prossimo 2 febbraio.

Jacobs lancia la sfida a Noah Lyles

Una partenza già molto interessante per Marcell Jacobs. Se nella scorsa stagione, il campione italiano aveva preferito procedere per gradi, ora è già pronto per un grande appuntamento. Lo sprinter azzurro sarà infatti ai nastri di partenza dei 60 metri al New Balance Gran Prix di Boston che vedrà anche la presenza del campione olimpico di Parigi 2024, Noah Lyles. Per Jacobs si tratta di un ritorno alle competizioni indoor che manca da oltre un anno, l’ultima avvenne in occasione degli campionati europei indoor con sconfitta contro l’italiano Samuele Ceccarelli. E con Lyles sarà sfida vera visto che lo statunitense vanta un tempo di tutto rispetto sulla distanza più corta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli impegni di Marcell

Al momento però nessuna rivelazione su quale sarà il calendario 2025 di Marcell Jacobs, il suo manager Marcello Magnani nel corso di un’intervista a SportMediaset ha infatti rivelato che sarà lo stesso sprinter a rivelare il suo programma dopo il 2 febbraio e spiega: “Abbiamo ipotizzato con lui e il suo staff delle date ma Marcell preferisce non svelarle ancora per il momento”. E arriva anche la prima rinuncia che però era già nell’aria con Jacobs che non prenderà parte ai Mondiali indoor in programma a Nanchino in Cina, il prossimo marzo.

La volontà stando alle parole di Magnani però è quella di prendere parte agli Europei indoor di Apeldoorn: “L’idea è quella, a Marcell piacerebbe tornare a gareggiare in una competizione da cui è nato tutto quattro ani fa ma bisognerà prima vedere quali sono le sue sensazioni dopo le prime uscite stagionali”.

Obiettivo Mondiali

L’obiettivo stagionale di Marcell Jacobs come di tutti i big dell’atletica mondiale (compreso il nostro Gianmarco Tamberi) è quello dei Mondiali in programma a Tokyo dal 13 al 21 settembre. L’azzurro torna sulla pista sulla quale ha realizzato la sua grande impresa sportiva nelle Olimpiadi del 2021 e vuole provare a conquistare una vittoria che ancora manca nel suo palmares. Dopo un 2024 che è stato finalmente privo di infortuni e che lo ha visto tornare su tempi di livello mondiali, Marcell può arrivare all’appuntamento come uno dei favoriti al successo finale. E il primo assaggio con Lyles potrebbe dare le prime indicazioni importanti.