Tamberi verso il ritiro? Il messaggio social di Gimbo spaventa i tifosi e il mondo dello sport azzurro

Gimbo spaventa i suoi fan con una frase criptica affidata alle Storie di Instagram che sembra far presagire l'arrivo di una decisione importante nel breve periodo

Gianmarco Tamberi fa tremare i polsi ai suoi tifosi e all’interno movimento sportivo italiano con un messaggio criptico affidato ai social che fa presagire un passo fondamentale nella vita (e forse nella carriera) del campione olimpico di Tokyo 2020.

La storia Instagram di Tamberi

“Forse è il momento di prendere quella decisione…” otto parole e tre punti di sospensione che costringono a drizzare le antenne e sperare di sbagliarsi. Ed è inevitabile quando a scrivere e affidare quella frase alle storie Instagram è un campione come Gianmarco Tamberi. L’oro olimpico a Tokyo 2020 è criptico e la speranza di tutti i fan e dell’intero movimento sportivo azzurro è che non sia un modo per preannunciare un eventuale ritiro.

Il dramma di Parigi

D’altronde, ai Giochi di Parigi della scorsa estate, Gimbo è stato messo a durissima prova. Le coliche renali, l’ospedale alla vigilia della gara attesa quattro anni, la volontà nonostante tutto di esserci che si scontra con la dura realtà, sono stati come una maledizione per il campione, che al termine dell’avventura parigina aveva fatto intendere di volersi prendere del tempo, rivelando di non voler più “mettere lo sport davanti a tutto”.

L’ammissione di Gimbo verso i Giochi di Los Angeles

A La Gazzetta dello Sport a fine 2024, Tamberi aveva anche confessato: “Non riesco a dire ‘intanto facciamo un anno e poi vediamo’. Di difficoltà ora ce ne sarebbero cento, a 36 anni mille. Se non dici a te stesso che ci proverai fino alla fine, rischi di mollare“.

E sulle prossime Olimpiadi, aveva chiosato: “Vincere a Los Angeles? Non si tratta di una possibilità su un milione, sono tante e sono concrete. Ma mi frena la paura di rifare tutto quello che ho fatto e prendere un’altra botta forte. Sarà che ho meno incoscienza di qualche anno fa, nel bene e nel male…”. Chiaro, dunque, come l’ultimo aggiornamento non possa non indirizzare i pensieri verso un epilogo che sarebbe amaro per tutti.