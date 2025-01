Tamberi scherza sulle medaglie rovinate di Parigi: “Ci ho visto lungo” e in Francia scoppia lo scandalo “case Green”

Le polemiche sulle Olimpiadi di Parigi continuano: coppa il caso delle medaglie rovinate e spunta lo scandalo sulle case ricavate dal Villaggio olimpico. Gimbo nel frattempo scherza sul suo mancato podio

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il caso delle medaglie di Parigi 2024: una fatica pazzesca per conquistarle per poi scoprire che basta qualche mese per ritrovarsi un pezzo di metallo rovinato. L’organizzazione dei Giochi olimpici esce con le ossa rotte da questa storia, così come da altre situazioni che riguardano il Villaggio Olimpico. E Tamberi, smaltita la delusione di qualche mese fa, ora ci scherza su.

Tamberi ci ride su: “Ci avevo visto giusto”

Una medaglia, rovinata o meno, che Gianmarco Tamberi avrebbe fortemente voluto quella a Parigi. Ma le cose non sono andate come sperato. La vigilia del saltatore marchigiano è stata quella di una lunga attesa verso quella che poteva essere un’impresa storica visto che nessuno ha vinto l’oro nell’alto in due Olimpiadi consecutive. Ma dall’impresa si è passati al “dramma sportivo” con quelle coliche renali che di fatto gli hanno tolto la possibilità di gareggiare al massimo livello.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una delusione pazzesca che sembra però passare sempre di più con Gimbo che ora riesce anche a scherzarsi su e commentando un articolo sulle medaglie rovinate su Instagram scrive: “Ci sarà un motivo se io non l’ho presa sin da subito. Ci avevo visto lungo”.

Medaglie: 100 atleti chiedono la sostituzione

Capitale della moda, dell’artigianato e dei gioielli ma Parigi ha clamorosamente stoppato riguardo le medaglia olimpiche. L’idea di usare pezzi della Torre Eiffel aveva conquistato tutti ma ora è esploso un vero e proprio caso. Sono più di 100 infatti gli atleti che hanno chiesto al Comitato organizzatore la sostituzione delle medaglie visto il vistoso deterioramento. Un caso che a dire il vero era nato già pochi giorni dopo la fine delle Olimpiadi con la segnalazione dello skatboarder Nyjah Houston. Una situazione che ha creato conseguenze gravi al punto che tre dirigenti responsabili del progetto medaglie sono stati costretti a lasciare l’incarico.

Lo scandalo delle case green

Da villaggio olimpico a città-giardino: questo il grande progetto delle Olimpiadi di Parigi 2024 con la trasformazione del villaggio che aveva ospitato gli atleti nel corso dei Giochi in circa 1300 abitazioni per far fronte alla fortissima domanda della zona. Le abitazioni sono state comprate e vendute e i primi abitanti hanno fatto il loro ingresso lo scorso 17 dicembre ma la situazione a distanza di pochi giorni è già critica. Un’inchiesta della televisione francese ha infatti portato alla luce una serie di problemi con alcune che presentano muffa al soffitto e alle pareti, fuga d’acqua e altri danni.