AO: De Minaur, virale la risposta al blogger dopo la sconfitta con Sinner

Il tennista australiano ha risposto ironicamente a un hater che lo aveva criticato per il k.o. in tre set con l’azzurro, attirando le attenzioni del web

Alex De Minaur ha subito qualche critica di troppo, in patria, per la sconfitta contro Jannik Sinner nei quarti di finale degli Australian Open. Ma il tennista australiano non ha lasciato correre tutti gli attacchi: una sua ironica risposta su X ad un blogger piuttosto noto nel mondo del tennis ha fatto il giro del web diventando virale.

Australian Open, De Minaur criticato per la sconfitta con Sinner

I tifosi australiani hanno accettato con sportività la sconfitta di Alex De Minaur contro Jannik Sinner, dominante nel match dei quarti di finale degli Australian Open, vinto in maniera netta in tre set (6-3, 6-2, 6-1). De Minaur, però, ha anche subito critiche dure, alcune delle quali non sono passate inosservate. In particolare, ha fatto il giro del web il botta e risposta tra l’australiano e Pavvy G, blogger piuttosto noto nel mondo del tennis internazionale per i suoi commenti senza peli sulla lingua.

Australian Open, la risposta di De Minaur al blogger

Dopo la sconfitta con Sinner, Pavvy G è andato all’attacco. “Alex De Minaur non alcuna convinzione di poter competere con Sinner, figuriamoci di batterlo. La sua prestazione è stata pessima”, ha twittato il blogger. Dopo poco, però, è arrivata la risposta dell’Australiano. “Hey amico, è un peccato che tu non sia mai diventato un giocatore abbastanza bravo da provare a giocare contro Jannik – la replica di De Minaur -. Sono sicuro che avresti fatto una prestazione migliore e che sapresti esattamente come batterlo. Ti auguro tutto il meglio”.

Pavvy G, il super-tifoso citato da Djokovic

La risposta di De Minaur ha fatto il giro del web, tanti gli utenti di X che si sono schierati con lui apprezzando la sua ironia contro Pavvy G, personaggio noto nel circuito del tennis internazionale che in passato venne citato anche da Nole Djokovic parlando dell’importanza dei fan nel mondo dello sport.

“I tifosi dedicano il loro tempo e la loro energia a sostenermi, mi danno supporto, pregano per la mia vittoria, vogliono che io vinca, quindi sto cercando di ricambiare attraverso le vittorie o con i biglietti gratuiti per vedermi – disse il serbo tempo fa in un’intervista – Per esempio Pavvy, non so quanti altri mi seguano ormai da 15 anni…”. Siamo certi che De Minaur non abbia la stessa opinione del tifoso/blogger…