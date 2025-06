Berlino, Paolini ed Errani fanno 13 di fila e volano in semifinale: Jas vuole la rivincita contro Jabeur

Non si fermano Errani e Paolini, che a Berlino conquistato la 13esima vittoria di fila battendo Krueger e Pegula e volano in semifinale contro Badosa e Jabeurs

Sara Errani e Jasmine Paolini sanno solo vincere ormai. Dopo i trionfi agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros, la coppia azzurra conquista la 13esima vittoria consecutiva e vola in semifinale al WTA 500 di Berlino, dove affronteranno la coppia di singolariste Paula Badosa e Ons Jabeur, contro la quale Jas ha un conto in sospeso dopo la netta sconfitta rimediata in singolare nel torneo tedesco.

Errani/Paolini partono bene, poi si fanno rimontare

Il quarto di finale del WTA 500 di Berlino si apre nel segno di Jasmine Paolini e Sara Errani, che dopo un paio di game interlocutori salgono sul 4-1 in loro favore. Passate in vantaggio le azzurre però si fanno raggiungere perdendo il deciding point nel settimo gioco. Paolini ed Errani poi si guadagnano quattro palle break ma non riescono a sfruttarle, cosa che invece fanno Ashlyn Krueger e Jessica Pegula nell’undicesimo game, chiudendo poi il set nel successivo game al servizio.

Errani/Paolini ribaltano il match

Nel set seguente le azzurre però reagiscono alla grande al parziale perso, conquistando un primo break nel quarto game e un secondo nel sesto, chiudendo il set con il risultato di 6-1 e allungando il match al super tie-break. Super tie-break in cui regge l’equilibrio fino al 4-4, quando Errani e Paolini staccano Krueger e Pegula con quattro punti consecutivi, chiudendo poi il match sul risultato di 10-6.

Errani/Paolini in semifinale, Jas vuole la rivincita contro Jabeur

Con questa vittoria le campionesse degli Internazionali d’Italia e del Roland Garros salgono a 13 vittorie consecutive e volano in semifinale al WTA 500 di Berlino, dove affronteranno la coppia composta da Paula Badosa e Ons Jabeur. Proprio contro la tennista tunisina Paolini ha un conto in sospeso e proverà a prendersi la sua rivincita dopo la netta eliminazione arrivata un po’ a sorpresa al debutto in singolare nel torneo berlinese, così da giocarsi anche la possibilità di vincere il terzo titolo consecutivo in doppio e presentarsi a Wimbledon come una delle coppie favorite al trionfo finale.