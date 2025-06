Aryna Sabalenka numero 1 classifica WTA 16 giugno 2025, Paolini scende al 5° posto e tonfo Swiatek. Stabile Kalinskaya

La bielorussa sempre in testa alla classifica mondiale aggiornata di fatto al 16 giugno 2025, mentre la nostra Paolini riesce a guadagnare una posizione grazie a Madrid

Se c’è una queen del tennis mondiale, in questa fase della stagione, è Aryna Sabalenka. Coco Gauff si è confezionata un regalo delizioso al Roland Garros che le ha consentito di agguantare un 2° posto nel ranking WTA, a sottolineare lo stato di grazia mentale e fisico che vanta in questa fase della stagione. La nostra Jasmine Paolini, invece, come annunciato scivola al 5° posto lasciando spazio alla cinese Zheng che è stata indicata, e non da oggi, come la rivale da tenere a bada in classifica.

La crisi di Iga Swiatek prosegue e si conferma anche al Roland Garros. Jessica Pegula chiude il podio, confermando la qualità e i punti necessari a difendere il terzo gradino del podio. C’è anche altro, la cinese Zheng che sale al 4° posto davanti a Paolini e a Madison Keys (6°). Poi Mirra Andreeva (7°), Iga Swiatek (8°), Emma Navarro (9°) e Paula Badosa (10°).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Classifica WTA 16 giugno 2025: Sabalenka 1°

Al comando del ranking, dunque, c’è sempre Sabalenka, per la trentacinquesima settimana consecutiva (la 43esima complessiva: lo era stata già dall’11 settembre al 5 novembre 2023). La tigre bielorussa mantiene 3.470 punti di vantaggio sulla vincitrice di Parigi, la statunitense Coco Gauff, che ribadisce il suo best ranking. Sul terzo gradino del podio c’è la connazionale Jessica Pegula (primato personale confermato), staccata di 1.600 punti.

Grande ribaltone, per il resto della classifica: al quarto posto irrompe la cinese Qinwen Zheng, seconda tennista del suo Paese ad entrare nell’élite mondiale dopo Li Na, che grazie alla semifinale al Queen’s di Londra (fermata da Anisimova) guadagna una posizione e sigla il suo best ranking.

Perde una posizione, di conseguenza, l’azzurra e vincitrice di Roma Jasmine Paolini staccata però di appena 48 punti e quindi ancora in forte antagonismo per la quarta piazza. In sesta posizione risale l’altra statunitense Madison Keys, vincitrice degli US Open, che grazie alla semi sui prati londinesi recupera due posti ed arriva ad un passo dal primato personale.

Di conseguenza scendono un gradino sia la 18enne russa Mirra Andreeva, settima, che la polacca Iga Swiatek, ormai in caduta libera e che accusa dopo questi ultimi tornei un tonfo vero e proprio effetto della cancellazione dei punti di un anno fa. Ennesimo scambio di poltrona nelle ultime settimane tra la quarta statunitense in top ten, Emma Navarro, che risale al nono posto, e la spagnola Paula Badosa, che scende al decimo.

Paolini 5°, 48 punti per tornare al best ranking

Battuta d’arresto, in classifica, di Paolini che dopo vittoria agli Internazionali, nel singolare e nel doppio, non replica a Parigi perdendo qualche punto decisivo rispetto alla diretta antagonista, Zheng.

Va sottolineato che la distanza tra le due è di appena 48 punti e che, concetto ripreso più e più volte, andrebbe considerato che un divario così esiguo comporta cambiamenti continui e avvicendamenti. In ascesa dunque la statunitense Coco Gauff e la cinese Zheng che scavalca la nostra Jasmine.

Il tonfo di Iga Swiatek

Tonfo per l’ex regina del tennis mondiale, Iga Swiatek che non riesce a imprimere una svolta a questa stagione. La polacca scivola all’ottavo posto e si avvicina pericolosamente alle parti basse della Top 10 dopo aver perso la leadership mondiale lo scorso autunno dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive). Con la cancellazione dei tornei sulla terra vinti lo scorso anno, la caduta di Iga ha avuto proporzioni esagerate.

Di certo, lo stop forzato e le difficoltà di ripresa, combinate con le pressioni subite da Swiatek non hanno giovato affatto alla polacca che stenta a trovare continuità e risultati vincenti, al pari delle scorse stagioni.

Fonte: ANSA

Jasmine Paolini

Top 10 del 16 giugno 2025, Paolini 5°

Come spiegato sopra e in vista del prossimo aggiornamento, siamo in grado di affermare che la classifica WTA ai massimi vertici è confermata nella Top 3, ma non certo nelle posizioni a seguire tranne rare eccezioni. Stabili Paolini ma anche nella parte bassa registriamo un piccolo stravolgimento con l’inserimento di Swiatek. Ecco l’ultimo ranking effettivo aggiornato al 16 giugno 2025:

Aryna Sabalenka 11553 Coco Gauff 8083 Jessica Pegula 6483 Quinwen Zheng 4853 Jasmine Paolini 4805 Madison Keys 4669 Mirra Andreeva 4636 Iga Swiatek 4618 Emma Navarro 3697 Paula Badosa 3684

La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Anna Kalinskaya stabile nella Top 30

Nessuna variazione per Anna Kalinskaya che rimane ancora ai limiti della Top 30. A fronte della finalissima dell’ex compagno, l’effetto Sinner è definitivamente sfumato anche se per lei non vuole essere altro che una constatazione dell’andamento lento di questa prima parte della stagione.

Fonte: ANSA

Anna Kalinskaya

In estrema sintesi, Anna è rimasta stabile alla 28° posizione senza particolari risultati ma mantenendosi in quota in questi primi mesi e questo ha avuto i suoi impatti ma di settimana in settimana. Nulla di straordinario, ma di utile per rimanere in questo specchietto: per adesso Anna non ha trovato la giusta formula per chiudere e crescere ancora.