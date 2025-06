Paolini, la stagione sull'erba parte da Berlino: da Furlan una previsione clamorosa su Wimbledon

Jasmine, reduce dal trionfo nel doppio a Parigi, è testa di serie numero 4 del torneo tedesco: l'obiettivo è lo Slam londinese e l'ex coach è ottimista sulle sue possibilità.

Conquistato il primo trofeo Slam della sua carriera a Parigi, seppur in doppio al fianco di Sara Errani, Jasmine Paolini dà inizio alla sua stagione sull’erba. L’obiettivo è tornare al top anche in singolare, visto che su questo fronte la terra rossa del Roland Garros non è stata troppo prodiga di soddisfazioni: l’avventura di Jas allo Chatrier si è interrotta già agli ottavi di finale, per mano di Elina Svitolina. La prima tappa della breve ma intensa stagione sulla superficie verde della campionessa toscana è Berlino. È qui, nella capitale tedesca, che scatta la marcia d’avvicinamento di Paolini verso Wimbledon.

Paolini quarta testa di serie, è già agli ottavi a Berlino

A Berlino, un WTA 500 che sta acquisendo sempre maggior peso nel circuito, Paolini sarà la testa di serie numero 4. Salterà dunque il primo turno, al pari delle altre tre migliori del seeding, ed entrerà in gioco direttamente dagli ottavi. Il debutto, dunque, sarà tra mercoledì e giovedì. Con lei, il meglio del circuito WTA a cominciare dalla numero 1, Aryna Sabalenka, che vuole riscattare la delusione del Roland Garros. Testa di serie numero 2 proprio la vincitrice a Parigi, Coco Gauff, mentre con la numero 3 spazio a Jessica Pegula. L’altra azzurra, Lucia Bronzetti, sarà invece ai nastri di partenza del torneo di Nottingham.

I progressi di Jasmine Paolini: parla il suo ex coach

Di Paolini e delle sue possibilità sulla superficie più veloce ha parlato un personaggio che la conosce bene, forse meglio di tutti: il suo ex coach, Renzo Furlan. Intervenuto su Sky Sport, di cui è uno degli opinionisti di punta sul tennis, l’ex azzurro di Davis ha fatto una previsione piuttosto incoraggiante sulla sua ex allieva: “Lo scorso anno Jasmine era ancora alla scoperta di se stessa, poi è riuscita a raggiungere risultati e un livello eccezionali. Quest’anno sta consolidando tutto questo, ora ha davvero preso consapevolezza del suo valore, e questo la rende molto pericolosa”.

Wimbledon, il pronostico di Furlan: “Jasmine può vincere”

Parlando nello specifico di Wimbledon, dove l’anno scorso ha raggiunto la finale, Furlan ha aggiunto: “Ha imparato a giocar bene sull’erba, si muove in modo eccellente sia in orizzontale sia in verticale. È molto veloce, ha migliorato il modo in cui impatta la palla. Anche contro avversarie che servono forte o comunque spingono molto, Jasmine ora riesce a incontrare meglio la palla, resta più vicina alla riga e perde meno campo. In più è bravissima a velocizzare e a muovere la palla, qualità sempre molto importanti sull’erba”. La speranza è che stavolta possa arrivare fino in fondo: “A Wimbledon nel femminile ci sono tante giocatrici che possono vincere. Jasmine fa parte di quel gruppo e può dire la sua“.