Aryna Sabalenka numero 1 classifica WTA 9 giugno 2025, crollo Swiatek e stabile Paolini ancora 4°. Anna Kalinskaya fissa

La bielorussa sempre in testa alla classifica mondiale aggiornata di fatto al 9 giugno 2025, mentre la nostra Paolini riesce a guadagnare una posizione grazie a Madrid

Coco Gauff si regala il Roland Garros, a sottolineare lo stato di grazia mentale e fisico che vanta in questa fase della stagione in cui è la terra battuta la superficie eletta. Le riesce tutto, o quasi. Recuperare contro la queen di questa classifica, Aryna Sabalenka, dimostrarsi competitiva anche a parigi e aggiudicarsi un torneo del Grande Slam che i presupposti non le assegnavano con facilità.

Invece, in un insolito parallelismo tra ranking maschile e femminile c’è da spiegare che si tratta di sola apparenza. Mentre le prime due si contendono una finale eccezionale, la crisi di Iga Swiatek che il Roland Garros conferma, ribadisce forse addirittura oltre le previsioni. Jessica Pegula chiude il podio, mentre Jasmine Paolini non replica a Parigi, ma comunque conferma il suo best ranking. C’è anche altro, la cinese Zheng che sale al 5° posto davanti a Mirra Andreeva (6°) e alla polacca. Poi Madison Keys (8°), Paula Badosa (9°) e Emma Navarro (10°).

Classifica WTA 26 maggio post Roma: Sabalenka 1°

Anche Aryna Sabalenka incassa, e in rimonta, da Coco Gauff ma ribadisce comunque il suo primato nella classifica aggiornata WTA al 9 giugno 2025. Swiatek non ha brillato agli Internazionali e neanche a Parigi ha ritrovato colpi e determinazione, ha incontrato l’avversaria per antonomasia sul suo percorso che, va annotato, è stato segnato profondamente dalla squalifica dello scorso ottobre sebbene per poche settimane. A completare il trio di vertice, c’è anche Jessica Pegula che non delude affatto.

Jasmine Paolini non conferma quanto raccolto la scorsa stagione a Parigi, ma difende il suo 4° posto che significa anche essere davanti a Zheng (che avanza di due posizioni ed entra nella Top 5), Mirra Andreeva e Iga Swiatek che perde ancora di contatto con Sabalenka. Un sogno comunque per la toscana il trofeo di Parigi, in doppio con la compagna Sara Errani che ha chiuso a Parigi con la carriera “solista”.

Piccolo capovolgimento anche nella parte bassa della Top 10. Mirra Andreeva (6°), Swiatek (7°), Madison Keys (8°), Badosa(9°) e Navarro (10°) è il nuovo assetto.

Paolini 4°, Roland Garros conferma

Paolini ha confermato anche a parigi, sebbene meno esplosiva dello scorso anno, quanto già detto in merito alla vittoria agli Internazionali, nel singolare. L’importante è difendere il suo best ranking e, a qualche pare, l’operazione è riuscita definitivamente. In ascesa dunque la statunitense Coco Gauff e la cinese Zheng che raggiunge una minacciosa quinta posizione per la nostra azzurra.

Da oggi in avanti, Jasmine dovrà tenere alla giusta distanza la cinese che pare intenzionata a non fermarsi a questo punto e rischia di essere un problema serio per l’obiettivo primario della nostra azzurra in questa stagione.

Il crollo di Iga Swiatek

In caduta libera, oggi 9 giugno nel post Parigi, la classifica di Iga Swiatek che evidenzia lo stato di evidente difficoltà in cui è precipitata l’ex numero 1. La polacca, nonché diretta avversaria della tigre bielorussa, aveva perso la leadership mondiale lo scorso autunno dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive) e non vince un titolo dal Roland Garros dello scorso anno. Proprio la sovrapposizione di punti che ha comportato la cancellazione di quanto totalizzato lo scorso anno ha determinato l’esclusione dalla Top 5.

Di certo, lo stop forzato e le difficoltà di ripresa, combinate con le pressioni subite da Iga non hanno giovato affatto alla polacca che ha perso anche la 2° posizione e che dovrà ripartire da questa situazione.

Fonte: ANSA

Jasmine Paolini

Top 10 del 9 giugno 2025, Paolini ancora 4°

Come spiegato sopra e in vista del prossimo aggiornamento, siamo in grado di affermare che la classifica WTA ai massimi vertici è confermata nella Top 3, ma non certo nelle posizioni a seguire tranne rare eccezioni. Stabili Paolini ma anche nella parte bassa registriamo un piccolo stravolgimento con l’inserimento di Swiatek. Ecco l’ultimo ranking effettivo aggiornato al 9 giugno 2025:

Aryna Sabalenka 11553 Coco Gauff 8083 Jessica Pegula 6483 Jasmine Paolini 4805 Quinwen Zheng 4668 Mirra Andreeva 4636 Iga Swiatek 4618 Madison Keys 4484 Paula Badosa 3684 Emma Navarro 3649

La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo disputato è qui.

Anna Kalinskaya stabile nella Top 30

Al Roland Garros ha tentato di tornare ai livelli della scorsa stagione, Anna Kalinskaya, vincitrice di Madrid in doppio dopo l’uscita di scena nel singolare ad opera di Madison Keys, non ha stupito. A fronte della finalissima dell’ex compagno, l’effetto Sinner è definitivamente sfumato anche se per lei non vuole essere altro che una constatazione dell’andamento lento di questa prima parte della stagione.

Fonte: ANSA

Anna Kalinskaya

In estrema sintesi, Anna è rimasta stabile alla 38° posizione dopo Parigi. Anna non ha brillato affatto in questi primi mesi e questo ha avuto i suoi impatti ma di settimana in settimana qualcosa potrebbe migliorare rispetto all’anno di grazia 2024.