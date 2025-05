Paolini e Furlan, l'incontro agli Internazionali dopo la rottura: la battuta di Jasmine all'ex coach

Stretta di mano e risate tra la campionessa toscana e il suo storico allenatore prima dell'allenamento al campo 6: nessuna frizione tra i due dopo l'improvvisa separazione.

Incontro a sorpresa tra Jasmine Paolini e Renzo Furlan agli Internazionali d’Italia. I due, che nelle scorse settimane hanno annunciato a sorpresa la fine della lunga e proficua collaborazione, si sono incrociati prima di un allenamento della campionessa toscana in vista della semifinale in programma giovedì 15 maggio (non prima delle 15) contro la statunitense Peyton Stearns. Teatro del singolare rendez-vous, di cui dà notizia il Corriere dello Sport, il campo 6 del Foro Italico.

Paolini, la grande rimonta contro Shnaider

Paolini ha approfittato della mattinata di riposo in singolare (nel doppio, in tandem con Sara Errani, affronta invece Alexandra Eala e Coco Gauff) per dedicarsi a un’intensa sessione di allenamento sul campo, il giorno dopo la clamorosa rimonta piazzata ai danni della russa Diana Shnaider: sotto 6-7 0-4, la garfagnina ha trovato la forza e le energie per ribaltare una situazione che sembrava ormai compromessa, infiammando il pubblico del Centrale e guadagnandosi un posto in semifinale. Entrata in tabellone come testa di serie numero 6, Jasmine ha progressivamente messo da parte l’emozione e oggi può sognare a pieno titolo la sua prima finale romana.

Per Jasmine la sfida in semifinale contro Stearns

La numero uno d’Italia ha un solo scoglio davanti a sé prima dell’eventuale match decisivo: quello rappresentato da Peyton Stearns. La 23enne di Cincinnati, sei anni più giovane di Jasmine, occupa la posizione numero 42 della classifica WTA e ha eliminato nell’ordine Nuria Brancaccio, Anna Kalinskaya (proprio lei!), Madison Keys, Naomi Osaka ed Elina Svitolina, queste ultime due grazie a un tie-break vincente al terzo. Un’avversaria tenace e in ascesa, anche se Paolini sembra oggettivamente di un altro livello.

Paolini-Furlan, incontro a sorpresa a Roma

Intanto Paolini ha incontrato, in maniera del tutto fortuita, il suo ex tecnico. Renzo Furlan sta seguendo con grande attenzione gli Internazionali d’Italia in quanto membro della squadra di Sky Sport e proprio per le sue dichiarazioni in tv è stato simpaticamente “bacchettato” dalla sua ex allieva. Frizioni tra i due? Macché. “Oh ma ti sento che dici che t’abbraccio perché sono scaramantica. Non è mica vero…”, la battuta rivolta dalla numero uno azzurra al coach. E poi una stretta di mano e un sorriso: altro che divorzio burrascoso, insomma.