Aryna Sabalenka numero 1 classifica WTA 3 febbraio 2025, calma piatta con Paolini 4°. Nuovo crollo per Anna Kalinskaya

La bielorussa ancora in cima, davanti alla polacca e alla statunitense: quarta piazza per l'azzurra nel ranking modificato già dall'esito degli Australian Open

A una settimana dall’epilogo degli Australian Open 2025, alla guida della nuova classifica c’è ancora Aryna Sabalenka, inarrivabile numero 1 del ranking dopo il ribaltone della scorsa settimana. A Melbourne si era giunti con un quadro leggermente modificato nella top 10 WTA, oggi invece siamo davanti a una certa stabilità.

Calma piatta, eppure qualche insidia soprattutto alle spalle della nostra Jasmine Paolini potrebbe consumarsi. Al top sempre la bielorussa Aryna Sabalenka a debita distanza, per ora, l’avversaria più temibile ovvero Iga Swiatek e a seguire la statunitense Coco Gauff.

Nuova classifica WTA 3 febbraio 2025: Sabalenka 1°

Allora, la regina del tennis mondiale e della classifica rimane sempre lei: Aryna Sabalenka, si conferma davanti alla rivale polacca Iga Swiatek fermata per doping mesi fa. Lo stop, ricordiamo risalirebbe al mese compreso tra il 12 settembre e il 4 ottobre: una questione chiusa che ha favorito, però, l’attuale supremazia della bielorussa.

Il dominio di Aryna prosegue, dunque, pur essendo stata la recente avanzata delle americane agli AO 2025 significativa (è stata sconfitta e ha destato enormi polemiche per la vicenda, sgradevole, che l’ha investita con il suo team), ma non per il trio alla guida del ranking.

La classifica ribadisce, ancora una volta, la supremazia della tigre bielorussa che pure si è trovata dietro, in passato, alla polacca oggi sua probabile rivale.

Il trono è sempre Sabalenka, Swiatek e Gauff nonostante gli AO abbiano palesato la loro possibile vulnerabilità e la concreta occasione di avanzamento anche per la nostra Jasmine Paolini, che compare 4° nel ranking, ma che avrebbe potuto avanzare nel singolare se non avesse incontrato Svitolina particolarmente in forma durante le settimane australiane.

Dicevamo che la situazione è alquanto stabile: dopo il trio al comando, Paolini è seguita da Rybakina e Keys, vincitrice degli AO, mentre la cinese Zheng crolla pur rimanendo nella top 10. Chiudono Emma Navarro e Paula Badosa.

Paolini ancora 4°, ma dietro è rivoluzione

Jasmine, al suo best ranking da quando è pro, è uscita di scena in anticipo rispetto alle nostre stesse aspettative dopo una stagione esaltante e lo stato di grazie degli ultimi mesi del 2024. Al Quirinale, ospite del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stata la stella del tennis italiano, vista l’assenza di Jannik Sinner.

I successi rimangono, certo, dalle Olimpiadi, alla Billie Jean King Cup 2024 e anche le Finals ma con qualche punto in più sarebbe partito l’assalto alla Gauff.

Jasmine ha aumentato il divario dalla cinese Zheng ma è consapevole, al pari del suo coach il pluripremiato Renzo Furlan che questo privilegio va tutelato con la formula giusta.

Dicevamo che dietro Paolini è rivoluzione. Rybakina, Pegula, Keys, Zheng, Navarro e Badosa le stanno dietro. Testa e cuore devono bastare per garantirsi quel 4° posto e ambire a qualcosa in più.

Top ten, conferma Paolini 4°

Senza ulteriori aggiunte a quel che abbiamo già spiegato la settimana scorsa, siamo in grado di affermare che la classifica WTA ai massimi vertici è confermata: da registrare qualche variante importante già menzionata all’indomani della conclusione degli AO 2025:

Aryna Sabalenka 8956 Iga Swiatek 8770 Coco Gauff 6538 Jasmine Paolini 5288 Elena Rybakina 4893 Jessica Pegula 4861 Madison Keys 4680 Quiwen Zheng 4095 Emma Navarro 3709 Paola Badosa 3588

Anna Kalinskaya, ranking stabile ma crollo a Singapore

L’effetto Sinner sulla classifica di Anna Kalinskaya sta svanendo del tutto, per via anche della fase attraversata con il malore poi accusato nell’ultimo Slam dopo l’andamento non esaltante anche a Brisbane. A Singapore ha provato a migliorarsi quando e come possibile, eppure ha avuto uno stop forse immeritato dal punto di vista sportivo e che indica una condizione ancora da migliorare. Posizione 18 per lei.

Kalinskaya perde qualche punto nella top 20 della classifica WTA femminile, ma perché paga l’inizio difficoltoso della stagione e l’uscita di scena da Singapore dopo l’avvio annunciava un epilogo diverso rispetto a quanto registrato.